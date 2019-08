Punto Violeta para actuar en situaciones de acoso a las mujeres en la Feria y Fiestas

Lo ha presentado la alcaldesa de Jódar, María Teresa García, acompañada por la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Paqui Marcos y las técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).

El ‘Punto Violeta’ estará atendido por voluntarios/as de todas las edades, entre ellos jóvenes del IES Juan López Morillas, formados a lo largo del curso en esa materia, asociaciones de mujeres, Protección Civil, técnicas del CIMM, a los que se les va a informar de las pautas a seguir, en contacto permanente con las fuerzas de seguridad.

La atención se ofrecerá el día 25, en el concierto FESTIMAGINA, en la fiesta joven del día 31 y los 5 días, del 1 al 5 de septiembre, durante la Feria de Jódar.

Momento de la intervención de la alcaldesa, Mª Teresa García Gómez / Antonio Plaza

La alcaldesa explicaba los objetivos de concienciación y prevención de este ‘Punto Violeta’, donde se podrá encontrar tanto a profesionales como a voluntarios. “… Hemos tomado esta iniciativa para hacer que la mujer se sienta más protegida. El objetivo es concienciar, prevenir, y poder disfrutar todos de nuestras fiestas bajo el respeto a la mujer, para que estén libres de acoso y humillación… Todos los años se viene trabajando en la prevención de la violencia de género, pero nunca había un punto de referencia donde acudir. El ‘Punto Violeta’ se va a instalar al lado de la sede de Protección Civil, en la caseta municipal. Van a estar allí una serie de voluntarios y voluntarias de distintas edades, jóvenes del instituto que hemos estado formando durante todo el curso, Asociación de Mujeres, Protección Civil, técnicas del Centro de la Mujer…”.

La campaña se basa en los siguientes eslóganes, que estarán presentes en unos abanicos que se repartirán durante las Fiestas: ‘Fiestas libres de agresiones machistas’, ‘No es no’, ‘Las Fiestas son para que todos las podamos disfrutar desde el respeto’, ‘En fiestas no todo vale’, ‘El no sigue siendo no’, ‘Ligar con alguien no te obliga a llegar más allá de los límites que tú decidas’, ‘Insistir es acosar’, ‘Acosar es agredir’, etc..

García también hablaba sobre el protocolo que se va a seguir en caso de abuso o agresión, siendo totalmente respetuoso e íntimo. “… Va a ser algo totalmente respetuoso. En el caso de que una persona sufra abusos o una persona presencie una agresión, podrá acudir al ‘Punto Violeta’, donde se le podrá atender de forma tranquila e íntima… Se va a tranquilizar a la víctima, dado que es un momento extremadamente delicado, en un espacio totalmente relajado. Que la víctima cuente lo ocurrido, describa la agresión y trate de identificar al agresor para ponerlo en conocimiento de la seguridad del evento. Mantener confidencialidad sobre lo ocurrido y, en el caso de agresiones físicas, contactar con los servicios de emergencias llamando al 112. En cualquier caso, ponerse en contacto con los profesionales especialistas que asesorarán de los pasos a seguir según lo ocurrido. Hay dos números de teléfono de atención a víctimas, el 016 y el 900580888. Pero, no obstante, todo esto va a ser público para que la gente pueda tener acceso…”.

Por último, la alcaldesa razonaba que este ‘Punto Violeta’, más allá de las cifras locales, se ha implantado debido al crecimiento del número de agresiones a nivel nacional. “… En sí hay denuncias a nivel nacional, cada vez se mezcla más alcohol y bebidas, estamos viendo lo de la Manada, y hay que tomar cartas en el asunto, y Jódar no va a ser menos. Se va a poner este servicio para que las mujeres lo utilicen en caso de que tengan que utilizarlo. Lo más importante, que es lo que más nos preocupa a las mujeres, va a haber intimidad y profesionalidad. Con las pautas y directrices que hay que seguir bajo el control de las técnicas del Centro Municipal de la Mujer…”.