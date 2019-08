La Comunidad investiga si la Federación de Fútbol de Madrid ha realizado actos médicos ilegales

El 'Proyecto Cardiofutbol' de la Real Federación de Fútbol de Madrid es un proyecto de mejora preventiva subvencionado por la Federación y gestionado por la Mutualidad que pretende detectar y diagnosticar lesiones cardiológicas de importancia en los futbolistas federados de Madrid. Para ello, hacen pruebas médicas a los federados como electrocardiogramas en los clubes que lo soliciten.

La Mutualidad manda un médico o un enfermero al club con una camilla portátil y se realizan las pruebas en una sala que se reserva para este cometido. Por estos actos sanitarios la Mutualidad no cobra nada los pacientes, pero sí 2 euros a la Federación. A fecha de 30 de junio han realizado casi 50.000 pruebas.

La Asociación de Clínicas sin Internamiento ha denunciado estos actos sanitarios por no adecuarse a la norma, ya que estos clubes no están inscritos como centros sanitarios y los análisis no se hacen en la Mutualidad. Felipe Rivero, vocal de la Asociación, dice que la ilegalidad se comete "probablemente desde el desconocimiento": "Para hacer estos reconocimientos deberían tener una autorización sanitaria de la que carecen, probablemente por desconocimiento. El problema está en que lo están haciendo sin tener las habilitaciones pertinentes".

Rivero habla de tres posibles normas que se están incumpliendo. "Sanidad acredita con la autorización sanitaria que el centro cumple los requisitos físicos, de personal y técnicos. Hay obligatoriedad de tener un registro de la historia clínica de los pacientes. Y además, esto podría ir en contra de la Ley de Protección de Datos. Los datos sanitarios son de máximo nivel de protección, la autorización sanitaria lo pide, y hay federaciones que están transmitiendo datos de salud que son datos altamente protegidos", cuenta Rivero.

El responsable de la Mutualidad de la Federación de Fútbol de Madrid, Emiliano Herrero, dice que la única motivación de esta denuncia es el interés económico. "Nosotros somos la entidad sanitaria que ejerce funciones sociales con el fin de abaratar los costes a los jóvenes. Esta gente no va a cobrar dos euros, va a cobrar 30 o 40. Quiero dejar claro que nosotros no exigimos a que los federados se hagan las pruebas con nosotros, les damos libertad. Otra cosa es que nos quieran imponer que sean ellos los que las hagan", explica Herrero.

No obstante, Herrero asegura que de ir en contra de la norma, dejarán de hacer estas pruebas bajo demanda de los clubes y fuera de las instalaciones de la Mutualidad: "Buscaremos otras alternativas". La Consejería de Sanidad aun está estudiando el escrito que les ha presentado la Asociación de Clínicas sin Internamiento denunciando la situación.