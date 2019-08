El ex ACB Alberto Corbacho cierra la plantilla de un Hestia Menorca que invita a soñar

Equipo completo. El Hestia Menorca incorpora al alero mallorquín Alberto Corbacho, un fichaje que llega a la Isla para sumarse a un proyecto que le ilusiona en estos primeros compases de la temporada 2019/2020. El jugador, con ocho temporada de experiencia en ACB, se compromete con el club en este inicio de curso, dispone de la opción de salida si recibiese una propuesta suficientemente interesante de una categoría superior.

Corbacho, de 200 centímetros y 34 años, ha militado en ACB en las filas del Obradoiro, el CGC y el Baskonia, además de labrarse una sólida carrera en LEB Oro, en la que llegó a disputar siete temporadas antes de dar el salto. En la élite ha dejado buena huella de su capacidad para tirar desde el exterior acumulando 9,2 puntos de media, además de un juego inteligente que ha beneficiado a los equipos allá donde ha ido.

Desde el club nos mostramos muy satisfechos por cerrar la plantilla de la segunda temporada consecutiva del club en LEB Plata, sumando experiencia y disfrutando todos juntos.

Palabra de Oriol

El entrenador del Hestia Menorca, Oriol Pagès, se muestra muy ilusionado no solo con el hecho de cerrar la plantilla sino por el nivel jugador que ha sido el encargado de hacerlo. Alberto Corbacho, dice, “no necesita presentación, su trayectoria habla por si sola y tiene una gran experiencia que nos va a beneficiar en todos los sentidos”.

Con todo, el catalán lo define como “un tirador, un especialista, en todas las situaciones. Vamos a explotar esa faceta al máximo”.

Así mismo, Pagès se muestra “muy contento de que el jugador haya querido venir aquí porque no deja de ser una señal de que desde el club estamos haciendo las cosas bien, y desde fuera nos tienen buena consideración, porque jugadores como Corbacho, Otegui o Miso, si el club no trabajara bien, no estarían interesados en venir”. En este sentido, precisa “económicamente no podemos competir con otros clubes pero sí que podemos ofrecer estabilidad y comodidad, entre otros aspectos muy atractivos para un jugador”.

En cuanto al día a día de la plantilla, el ‘coach’ explica que “estamos trabajando a muy buen nivel, con muchas ganas, y a la espera de que se incorpore Alberto y el resto de jugadores norteamericanos para hacer el apretón final, disputar los partidos de pretemporada y empezar a competir cuanto antes”.