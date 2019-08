Tercer tiempo contra el Málaga

EI Racing-Málaga no durará 90'. Tiene tercer tiempo. Por lo menos. Y no es, como en rugby, de los de tomar cervezas todos juntos. El equipo cántabro ha presentado en tiempo y forma una denuncia por alineación indebida del equipo de La Rosaleda en el partido disputaron el sábado en El Sardinero y que acabó con 0-1 para los andaluces. El Comité de Competición ha admitido a trámite la denuncia y ha dado tres días al Málaga para presentar alegaciones.

La clave de la denuncia verdiblanca es en el artículo 4.5 de las ‘Bases de competición de ámbito estatal (temporada 2019-2020)’ de la RFEF, disponibles en su página web. Ahí se dice que “los jugadores de equipos filiales o dependientes que puedan ser incluidos en la relación de futbolistas titulares o suplentes, no podrá exceder de seis, pudiendo concurrir un máximo de cuatro jugadores sobre el terreno de juego”. El Málaga, que siempre estuvo atento a tener en el campo a siete jugadores del primer equipo, imprescindible ya que en caso contrario el árbitro hubiera detenido el partido, inscribió, sin embargo, nueve futbolistas del filial en el acta. Tres más de los permitidos. Ahí se agarra el Racing para pedir que se le de ganador del partido por 3-0.

Víctor Sánchez del Amo alineó de titulares a Vallejo, Ismael y Keidi Bare, metió en la segunda parte a Luis Muñoz y Ramón, dejando junto a él en el banco a Cristo, Hicham, Gonzalo y al portero Iván Jaime. Los blanquiazules sostienen que, de existir, se trata de un simple error administrativo y se acoge al artículo 223, bis del Reglamento general que define que el concepto 'alineación indebida' solo se puede aplicar a aquellos jugadores que han llegado a saltar al terreno de juego, no a los que permanecen en el banquillo.

El Comité de Competición dispone de diez días hábiles, a contar desde el pasado lunes, para resolver el expediente. Previsiblemente lo hará en su reunión del miércoles. A partir de ahí, el club perdedor dispondrá de otros diez días hábiles para recurrir al Comité de Apelación, que a su vez dispone del mismo plazo, diez días hábiles, para resolver y agotar la vía federativa.

Ahí no será, seguro, seguro, donde acabe el partido, ya que el club que pierda en Las Rozas dispondrá de 15 días hábiles para presentar recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que se reúne los viernes y no tiene un plazo tasado para fallar, aunque cuestiones de trámite como estas las suelen resolver en entre dos y cuatro semanas. En total, el litigio durará no menos de mes y medio.