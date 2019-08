Los hosteleros exigen respeto a la alcaldesa y califican sus afirmaciones de despectivas y fuera de lugar

Los hosteleros de la capital han explotado contra los responsables municipales, exigen respeto y no entienden que se les trate de manera despectiva. El detonante las declaraciones de la alcaldesa Clara Luquero en las que aseguraba que no veía coherente el cerramiento total de las terrazas de los bares convirtiéndoles en ranchitos particulares.

Roberto Moreno presidente de la agrupación de hosteleros ha asegurado que no entiende las declaraciones de la alcaldesa ”nos parecen despectivas, ofensivas y fuera de lugar, exigimos una rectificación y no entendemos esta animadversión hacia el sector. Necesitamos más respeto, de los primeros políticos y que nos dejen en paz y nos dejen trabajar” aseguraba Moreno.

Arropado por una parte de la Junta directiva y por un buen número de empresarios el presidente exige una rectificación ante una petición que no reclama cierres herméticos sino mamparas o cortavientos al estilo de restaurantes y bares de ciudades vecinas como Ávila, Salamanca, Valladolid o Toledo.

El sector espera ser protagonista y que se le tenga en cuenta a la hora de redactar el borrador de la nueva ordenanza de estos espacios que lleva un retraso de más de dos años. Vuelven a ofrecer dialogo, pero si no se atienden algunas propuestas como las de no obligar a guardar el mobiliario de las terrazas en los propios establecimientos, lo que supondría el cierre del 90 % de bares y restaurantes, no descartan una recogida de firmas o un cierre patronal en algún fin de semana.

Bares y restaurantes piden más sensibilidad hacia el sector que crea el 90 % de los empleos de la capital. Piden también flexibilidad de horarios de las terrazas en las noches calurosas, que se intensifique la limpieza de las calles y que no se les criminalice tras los altos costes que soportan en los precios del agua de la recogida de basuras y por la ocupación de la vía pública con estos espacios.

Desde la agrupación al igual que Javier Bermejo presidente de la asociación de camareros han querido tener un recuerdo a Pablo Gómez “pali”, que fallecía esta noche, por ser siempre una persona preocupada por elevar la relevancia de la hostelería de Segovia y su provincia.