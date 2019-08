Escola Valenciana: "No hay conflicto social entre valenciano y castellano en la Comunitat"

El vicepresidente de Escola Valenciana, Joan Cortés , en declaraciones a la Cadena SER, se muestra convencido de que este tipo de "conflictos lingüísticos" no son reales en la Comunitat Valenciana. Según Cortés, se trata de "maniobras políticas" para crear un ambiente de mala convivencia entre la sociedad que no se corresponde con la realidad. La realidad que se vive en el día a día de los ciudadanos es, según el portavoz de Escola Valenciana, convivencia en armonía con las dos lenguas oficiales. Por eso, de seguir así las cosas, acudirán a los tribunales si en breve las administraciones responsables, en este caso la conselleria de educación, no corrigen esta ilegalidad. Una ilegalidad que cree " tiene muy poco recorrido".

Joan Cortés insiste en que los ayuntamientos no tienen competencias lingüísticas y recortan por tanto derechos a sus ciudadanos con toda la intención, vulnerando el Estatuto Valenciano. Escola Valenciana mantiene su postura de no alentar conflictos estériles. Son partidarios "de no fragmentar la convivencia ciudadana".