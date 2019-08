Soler pide corresponsabilidad a Compromís para que apoyen su plan de ajuste del gasto

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, en declaraciones a la SER, pide a todos los miembros del Gobierno valenciano que apoyen los ajustes del gasto que presentará en el primer pleno del Consell y al que se ha visto obligada la Generalitat al no recibir las transferencias del Estado por no haber Gobierno en España. Vicent Soler confirma que el principal capítulo que se verá afectado es el de las inversiones que no se han tramitado y que no se tocará Sanidad, Educación ni Dependencia.

Ya se han celebrado reuniones técnicas, Conselleria por Conselleria, para hacer lo que Soler califica como "cirugía fina lo menos dolorosa posible". El conseller de Hacienda reconoce que esta situación "no es plato de buen gusto" y pide corresponsabilidad a sus compañeros de Gobierno para poder llegar a final de año.

Soler quiere llevar el plan de ajuste al primer pleno del Consell tras el verano, el 6 de septiembre. No se puede esperar más, dice, porque la situación económica es "delicada" y porque a los pocos días tienen que presentar al Ministerio el programa económico-financiero 2019-2020 de la Generalitat, que está condicionado precisamente por esos ajustes.

En ese pleno se confirmará el alcance exacto del ajuste del gasto, aunque se está trabajando en la cifra de los 500 millones de euros. El Conseller socialista asegura que no se tocará ni un céntimo de Sanidad, Educación y Protección Social.