Compromís no descarta acudir a los tribunales para pedir el dinero que el Gobierno debe a las autonomías

Desde Compromís no aclaran si los consellers de la coalición apoyarán el plan de ajuste que presente el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el 6 de septiembre. Quieren esperar a conocer la propuesta. Y no solo eso, en Compromís no lo tienen decidido, pero no ven con malos ojos acudir a la vía judicial para forzar que el Gobierno de España transfiera lo que le debe a las autonomías, como va a hacer el Gobierno catalán.

Aunque la mejor opción es que se constituya un Gobierno en España y se abra el grifo de la financiación. Mónica Álvaro, portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, asegura que en la coalición no se han planteado todavía acudir a los tribunales, aunque no lo descarta porque resulta una fórmula "interesante".

La portavoz adjunta de Compromís desvela que las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda inicialmente proponían ajustes en gasto social. Y aunque el President Puig y el propio Conseller Soler han dicho que el gasto social no se toca, prefieren esperar a la propuesta que se lleve al primer pleno del Consell.

En ese sentido Mónica Álvaro no aclara si los consellers de Compromís apoyarán los ajustes en esa reunión. Harán "lo mejor" para los valencianos y valencianas. Eso sí, fija unas líneas rojas que no están dispuestos a recortar: el gasto de las residencias, la dependencia, renta valenciana de inclusión y Xarxa Llibres.