THE CULT, THERAPY?, THE OFFSPRING o MANIC STREET PREACHERS en Vilar de Mouros del 22 al 24 de Agosto de 2019

Tras el festival de Paredes de Coura llega una nueva edición del festival EDP VILLAR DE MOUROS que del jueves 22 al sábado 24 de Agosto´19 acerca a unos 70 kilómetros de Vigo a míticas bandas de la escena internacional como: THE OFFSPRING, SKUNK ANANSIE, THE CULT o MANIC STREET PREACHERS.

El jueves 22 de Agosto´19 en el escenario MEO actuarán: THERAPY?, THE WEDDING PRESENT y TAPE JUNK. Y en el escenario principal EDP lo harán: ANNA CALVI, THE CULT y MANIC STREET PREACHERS.

El viernes 23 de Agosto´19 en el escenario MEO actuarán: THE SISTERS OF MERCY, THE HOUSE OF LOVE y CLAN OF XYMOX. Y en el escenario principal EDP lo harán: NITZER EBB, SKUNK ANANSIE y THE OFFSPRING.

El sábado 24 de Agosto´19 en el escenario MEO actuarán: JAROJUPE, GANG OF FOUR y FICHSER-Z. Y en el escenario principal EDP lo harán: LINDA MARTINI, GOGOL BORDELLO y PROPHETS OF RAGE.

Las entradas están a la venta a través de los puntos habituales como www.masqueticket.com a un precio de 35 €uros por día y el abono para los 3 días de festival con camping incluidoa un precio de 70 €uros.

Más información en > www.edpvilardemouros.pt