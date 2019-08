El Conquense garantiza la tramitación de las fichas pese a la negativa de Ayllón a negociar

La Junta Gestora que dirige el Conquense ha emitido un comunicado en el que garantiza que el club tramitará las fichas para empezar la temporada pese a que el ex entrenador no haya aceptado ninguna de las tres propuestas de pago que desde el club se le han hecho. El club lamenta que un técnico de la casa como Ayllón no haya aceptado las garantías legales de cobro que se le han hecho. Desde la directiva dejan la puerta abierta a un posible acuerdo de última hora. De no alcanzarse un acuerdo el Conquense tendrá que abonar íntegra la cantidad de 31.000 euros.

Comunicado del Conquense

La Comisión Gestora del Conquense garantiza que el club tramitará sus fichas a tiempo de comenzar la competición

La directiva indica que ha realizado hasta tres propuestas al ex entrenador Luis Ayllón con tal de llegar a un acuerdo y lamentan que el técnico no haya querido negociar estas condiciones en ningún momento.

La Comisión Gestora de la Unión Balompédica Conquense quiere tranquilizar a sus socios y simpatizantes y garantiza que tramitará sus fichas a tiempo de comenzar la competición este próximo domingo.

El club señala que desde el primer momento ha apostado por llegar a un entendimiento con su ex entrenador y técnico de la casa, Luis Ayllón, pero que sus reiteradas ofertas no han encontrado visos de negociación.

En este punto desde la directiva quieren señalar que se han realizado hasta tres ofertas distintas a Ayllón, pero que en ningún momento el entrenador las ha estimado, ni se ha abierto a negociar una salida distinta.

Eso sí, la directiva todavía confía en llegar a un acuerdo y si no es así garantizan que se realizarán los trámites necesarios para que se den de alta las fichas de los jugadores y se pueda comenzar la competición con normalidad este domingo frente al Toledo en el Salto del Caballo.

Por otra parte, la Comisión Gestora quiere señalar que desde el primer momento ha comprometido distintos acuerdos con otros profesionales para poner al día las deudas contraídas y que por supuesto las mismas garantías ha ofrecido a Luis Ayllón para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes.

Sin embargo, lamentan que no se haya abierto la posibilidad de una negociación, y la desconfianza del técnico que en la semana del comienzo de la competición liguera no ha estimado la opción de llegar un pacto basado en la confianza y la palabra que ya ha mostrado esta gestora desde el momento que cogió las riendas del club, garantizando su continuidad en un momento difícil, y siempre respetando los compromisos adquiridos con los profesionales.

La gestora sí muestra su decepción con el hecho de que un entrenador de la tierra, al que se le dio la oportunidad y al que reconocen sus méritos, no haya establecido la