Arrancan las Ferias y Fiestas de San Julián 2019 con numerosas novedades

Cuenca inicia este jueves su Feria y Fiestas de San Julián de 2019. Con el tradicional acto del pregón, a partir de las 9 de la noche, dan comienzo unos festejos que se extenderán hasta el 1 de septiembre y cuyo presupuesto ronda los 170.000 euros, según ha confirmado el alcalde, Darío Dolz.

En el acto del pregón se entregarán los premios “Ciudad de Cuenca”, que este año recaen sobre la empresaria Jennifer Morter, la sección especial del Club Natación Cuenca y Estival.

El pregonero es el miembro de ADOCU y trabajador de la Subdelegación de Defensa Carlos Martínez, que se va a convertir en el primer pregonero de Cuenca con Síndrome de Down. En declaraciones a la Cadena SER, ha recordado que el día que le propusieron ser pregonero no dudó en aceptarlo. Además, no ha querido adelantar nada de su discurso para que sea totalmente una sorpresa.

Los conciertos de este año los encabezan Mago de Oz el jueves 29, IZAL el viernes 30, Noventame Otra Vez el sábado 31 y Cantajuegos el 1 de septiembre. Estas actuaciones han tenido un coste de cerca de 90.000 euros.

Este año vuelven al recinto ferial dos atracciones muy demandadas por los niños: el carrusel de los caballitos y el martillo, que forman parte de las 35 atracciones que compondrá este espacio. El recinto estará abierto al público desde las seis de la tarde a las dos de la mañana, y se ampliará hasta las 3 de la noche los viernes y los sábados.

Además, en el recinto habrá un puesto de Protección Civil para todo aquel que quiera obtener información o denunciar cualquier agresión, especialmente las de tipo sexual. Como novedad de este año, las Ferias de San Julián tendrá una Carpa Joven con diferentes actividades tanto para adultos como para los más pequeños. Asimismo, el sábado comienza la Feria Taurina de Cuenca por la que pasarán figuras como El Juli, Morante o Cayetano.