Borja López: "He soñado muchas veces con volver a jugar en El Molinón"

El fútbol vuelve a El Molinón-Quini este domingo. El Sporting recibe a un recién descendido, como el Rayo Vallecano, con estrenarse con buen pie ante su afición y de lograr la primera victoria de la temporada. El partido puede suponer el estreno en el coliseo gijonés de Manu García o Unai Medina y el regreso a casa de Javi Fuego o Borja López. Para este último, es un momento soñado prácticamente desde el momento en el que se fue al Mónaco, hace ya seis años. "Muchas veces he soñado con este momento. Para mí es un orgullo poder estar aquí. Es increíble; no pensaba que se pudiera dar el caso este año. Me ha llegado con 25 años, en un buen momento para mí", explicaba el defensa minutos antes de saltar al césped de El Molinón para protagonizar el entrenamiento rojiblanco.

Se da la circunstancia de que el reestreno de Borja en 'El Templo' será frente al Rayo Vallecano, un equipo en el que el gijonés pasó "seis meses muy positivos, en los que pude debutar en Primera en el Bernabéu. Posteriormente tuve una grave lesión de rodilla, pero tengo un buen recuerdo de un club humilde, con muy buena gente". A pesar de la condición de recién descendido del rival y de su mayor presupuesto, el defensa está convencido de que se trata de "un rival directo que peleará por el mismo objetivo que nosotros".

Conoce a Paco Jémez, al que tuvo como entrenador, y está convencido de que el domingo tendrá enfrente a un rival "valiente, con buena salida de balón, que intentará jugar al fútbol y con gente muy peligrosa arriba".

Borja asegura haberse encontrado ahora "un grupo muy bueno" en el Sporting, con "gente comprometida" y considera fundamental "hacer un fortín" de El Molinón, donde el domingo vivirá sensaciones especiales.