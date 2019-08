Consejos para fomentar la autoestima de los niños y planes familiares

Las familias tienen una importante función para desarrollar sanamente la autoestima de los hijos e hijas. Por ello, en el espacio SERpeques de esta semana te traemos, junto a Centro Te Motivan Málaga, una serie de sugerencias para que niños y niñas desarrollen una autoestima adecuada como consecuencia de lo que le transmiten desde casa.

Además, como la agenda de ocio infantil del fin de semana viene cargada de espectáculos musicales, te recomendaremos algunos de ellos para hacer en familia tanto en Málaga capital como en la provincia.

Entrevistamos a a Rocío Gómez, directora del Centro Te Motivan Málaga, quien nos ofrecerá consejos para fomentar la autoestima de los niños.

Te recordamos que este mismo fin de semana ‘Hara’, el musical basado en ‘El libro de la selva’, vuelve al Jardín Botánico de Málaga.

Y unos días más tarde será el musical tributo de ‘El Rey León’ el que llegará al Jardín Botánico de Málaga.

Títeres gratis para toda la familia en el Festival de Verano de Plaza Mayor.

Si aún no has visitado Sea Life Benalmádena este verano, no te pierdas las actividades para niños con Lego.

No olvides que cada viernes del mes de agosto hay teatro gratis para niños en Larios Centro Málaga.

Y por último, puedes disfrutar junto a los peques de la casa del circo de Rody Aragón en Tivoli.