El talaverano David Rodríguez ficha por el Racing de Santander

El undécimo refuerzo veraniego del Racing 2019/20, David Rodríguez, fue presentado como futbolista verdiblanco en Los Campos de Sport por el Director General de la entidad, Víctor Alonso, y el Director Deportivo, José Luis Molina. Alonso explicó que se trata de “un jugador con amplia trayectoria en LaLiga SmartBank -122 goles y más de 350 partidos- que viene con ganas e implicación y eso es una garantía”, a la par que le dio la bienvenida a Santander –“es una felicidad que vista la camiseta racinguista”- y recordó que se ha comprometido con el club hasta el próximo 30 de junio. Molina, por su parte, destacó que “tenía más ofertas y nos ha elegido a nosotros”, reveló que no descarta que haya más movimientos en el mercado estival y pidió el apoyo del racinguismo: “este club va a hacer el máximo para conseguir la permanencia porque es bueno para todos. Quiero trabajar, que el Racing haga un año bonito y se mantenga en la categoría para crecer pero para eso es fundamental el apoyo de todos”.

Rodríguez, ataviado con su nuevo uniforme, dijo que “compañeros con los que coincidí en otros equipos y José Luis Molina me han hecho ver que el Racing es un proyecto serio e ilusionante que me llega en el mejor momento. El club me ve como un jugador de área y quiero sentirme importante en esa posición. Vengo para intentar ser mejor cada día, marcar los máximos tantos posibles pero, lo que es más importante, que sirvan para que el equipo sume puntos”. El delantero, que vio el retorno verdiblanco a LaLiga SmartBank ante el Málaga CF, valoró la actuación del cuadro cántabro pues “estuvo ordenado, tenía la ilusión del reciente ascenso y jugadores con experiencia. Dominó el partido pero en una acción puntual se le escaparon los puntos. Creo que dejó sensaciones buenas, me ilusionó el empuje de la afición porque he jugado en El Sardinero y he visto su respaldo y a él nos tenemos que agarrar para conseguir la permanencia”.

Extensa trayectoria

David Rodríguez Sánchez nació en Talavera de la Reina (Toledo) el 14 de febrero de 1986 y se formó como jugador en las categorías inferiores del Atlético de Madrid –accedió a su filial la temporada 2003/04 con solo 17 años. Su estreno en la categoría de plata fue con el Ciudad de Murcia CF en 2005 y posteriormente, tras medio curso cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, se incorporó a la Unión Deportiva Salamanca –también en Segunda- la campaña 2007/08. Rodríguez militó después en el Celta, en LaLiga SmartBank, para debutar en LaLiga Santander –con la Unión Deportiva Almería- el 30 de agosto de 2009. Después de un año en el cuadro andaluz, el ariete regresó a Vigo, donde jugó 65 encuentros entre 2010 y 2012 en los que marcó 26 goles.

Rodríguez, que la temporada 2012/13 defendió la elástica del Sporting en Segunda, volvió a militar en el Celta aunque en enero de 2014 se comprometió con el Brighton & Hove Albion FC de la Premier League, donde permaneció hasta ese verano. El atacante toledano inició a continuación una exitosa etapa en la Agrupación Deportiva Alcorcón, en la que jugó tres campañas durante las que disputó 123 partidos y convirtió 51 dianas (2014- 17). El conjunto alfarero firmó en verano de 2017 su traspaso a Osasuna, que llegó a un acuerdo con el Club Deportivo Numancia para su cesión en el último mercado invernal.

Dorsal 15

David Rodríguez, que ha marcado 122 goles en Segunda División, fue internacional SUB 17 –se proclamó subcampeón de Europa (fue el máximo realizador del torneo con seis tantos) y del Mundo en 2003- y SUB 19 con la Selección Española. El delantero de Talavera, que mide 1,80 y pesa 75 kilos, portará en su camiseta el dorsal 15.