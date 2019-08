Serrano Niño no prevé más fichajes en el corto plazo

El nuevo secretario técnico del CD Toledo, tras más de un mes en el cargo, ha pasado este jueves por el programa SER Deportivos Toledo. El madrileño dejó el fútbol muy pronto como jugador, con apenas 19 años cuando jugaba, entre otros sitios, en la cantera del Real Madrid. Desde los 21 años es entrenador y se dedica también a la docencia desde muy pronto.

Ahora, tras dirigir y entrenar en varias comunidades autónomas y en el comité madrileño de entrenadores, abre una nueva etapa en la secretaría técnica del Toledo: "Siempre ha sido un club histórico que no está en el lugar que se merece [...] el único objetivo es el ascenso" decía este jueves en entrevista telefónica.

Preguntado por como le gusta desarrollar su cargo decía: "Me gusta estar en la sombra, la convivencia con ellos debe ser puntual; tengo mucho contacto con los futbolistas por teléfono cuando es necesario pero presencial no, ese espacio pertenece al cuerpo técnico, no he pisado el vestuario y espero no tener que pisarlo".

Sobre el tema de los fichajes por llegar Miguel Ángel Serrano se planta de momento: "Tendría que haber llegado alguna incorporación más en el centro del campo, era necesaria, pero también es cierto que la lesión de Machuca, por desgracia, ha precipitado que hayamos tenido que ir a por un portero; ahora no se contemplan más fichajes salvo que haya más lesiones".

Escucha, a partir del minuto 26 del programa de hoy, su entrevista completa en la que le preguntamos por su percepción de la liga que comienza ya, el estado de Machuca y otras cuestiones sobre el club y su contrato.