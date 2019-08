Xixona celebra su trilogía festera con "pólvora garantizada"

Xixona celebra este fin de semana su trilogía festera en medio de la polémica por la escasez, primero, y el elevado precio, después, de la pólvora negra.

Este viernes la 'vespra' daba el pistoletazo de salida a una de las fiestas de Moros y Cristianos más antiguas de la provincia, con más de 200 años de historia, y en las que se espera una gran afluencia de visitantes, la mayoría vecinos y festeros de los municipios colindantes, pero también de fuera de nuestra provincia. La alcaldesa de Xixona, la socialista Isabel López, confía en aprovechar el tirón turístico de Alicante por estas fechas y superar la afluencia del día de 'el Senyal', el pasado mes de julio, cuando se congregaron más de 8.000 personas en la localidad.

Pólvora "garantizada"

La alcaldesa confirma también que no habrá problemas con la pólvora en estas fiestas. "Me consta que la Federación de Fiestas está muy encima de este tema cada vez más complicado y la pólvora está garantizada para los alardos", asegura Isabel López, que no oculta su preocupación por "la escasez, la calidad y los precios".

Actos centrales

Este sábado, a las 18 h, tiene lugar la entrada Mora y Cristiana; el acto central de unas fiestas que continúan el domingo con más desfiles y en las que también hay lugar para el humor, por la noche, en la tradicional 'retrata'.

Ya el lunes, la trilogía festera se cierra con el acto "más característico", según la alcaldesa, el juicio sumarísimo al moro traidor seguido de un desfile solemne, que pondrá el broche de oro a los tres días grandes.