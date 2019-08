La Generalitat no descarta sanciones a la empresa adjudicataria por los retrasos de la Tourist Info

La Tourist Info que se está levantando en el puerto sigue sin visos de apertura. El nuevo director general de Turismo de la Generalitat, Herick Campos, calcula que podría estar terminada dentro de un mes y medio, aunque no se atreve a dar una fecha concreta por los continuos retrasos que acumula. Retrasos motivados por la empresa adjudicataria de las obras y no de la Generalitat ni del Ayuntamiento, por lo que no descarta sanciones.

Campos, que se reunía ayer con el alcalde Luis Barcala y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, insiste en que "la prioridad es que acaben las obras". Una vez terminada, ambas partes se reunirán para tratar el posible cambio de ubicación.

Ambas administraciones coinciden en su voluntad de estudiar la mejor ubicación "para que la oficina siga estando en un lugar emblemático y útil para los turistas", explica Campos, y también para que el traslado "cueste lo mínimo posible".

Respecto al estado de las obras, el director general de Turismo señala que el edificio "está prácticamente acabado y en breve estará el mobiliario", por lo que la oficina podría estar finalizada dentro de mes y medio.

También confirma la "línea directa" con el Ayuntamiento para adecentar las playas tras el temporal. Son competencia de la Generalitat los lavapiés, las papeleras, las rampas o las maderas de acceso a las playas. Por eso, asegura Campos que lo que tengan en almacén "se servirá de forma inmediata" y lo que no, se pedirá.

En cuanto a los 3.500 metros cúbicos de arena que hacen falta en la Albufereta, no depende del gobierno autonómico, pero sí se ofrece a hacer de intermediario con la administración estatal.