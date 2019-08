Un mamotreto muy criticado

Las obras del nuevo pavimento de la explanada de la ermita de la Virgen de las Viñas tienen un sobrecoste de 50.000 euros. La Junta de Gobierno Local daba el visto bueno este viernes a este incremento sobre el precio inicial, que en su mayor parte se fundamenta en el estado en que se encontraba el suelo que había debajo de las anteriores baldosas, mucho menos compacto de lo que la constructora había previsto. “Ha habido que modificar acometidas que estaban en un sitio que no deberían estar, pero lo principal es la consolidación del suelo, que era básicamente arena, aunque se pensaba que estaba mucho más compactado y ha supuesto casi un 80% de este dinero”, explica Francisco Martín Hontoria, portavoz.

Mientras tanto, se ultiman los preparativos para que el nuevo quiosco de este entorno pueda estar terminado y se puedan retirar las vallas de obras durante las fiestas patronales. Esta instalación, a medida que va avanzando, está resultando un tanto polémica. Hace tiempo que circulan ya en las redes sociales y por otros medios los comentarios más críticos sobre esta estructura de forja y cristal, mucho más grande que el anterior quiosco de madera y teja, que muchas voces consideran muy poco adecuada para este entorno, restando visibilidad a la propia ermita. El concejal de Ciudadanos dice que lo que se está construyendo responde completamente al proyecto presentado ya en el mandato anterior y no hay más remedio que aceptarlo, guste o no. “De colores y de gustos, evidentemente, no podemos estar todos de acuerdo, pero es el proyecto que había, es lo que se está realizando y no se puede hacer ninguna modificación ahora”, advierte Martín Hontoria.

Lo que parece imposible es que el kiosco pueda dar ya servicio el Día de la Función, como hubiera sido lo deseable. Aunque el Ayuntamiento está trabajando en el pliego de condiciones para adjudicar su explotación, los trámites no pueden iniciarse antes de que acaben las obras y se pueda garantizar su apertura. “La obra estará, otra cosa es el tema de la adjudicación, que no se puede hacer si no tienes la obra terminada, porque tiene que tener una fecha cierta para poderlo entregar, así que la obra estará terminada para fiestas, pero el tema de la licitación es bastante más complicado”, comenta el concejal.

También va para largo volver a contar con los kioscos del Parque de la Huerta y del Barriles. En el primer caso, con cargo a los próximos remanentes se invertirán unos 80.000 euros en obras de acondicionamiento necesarias para su reapertura y en el otro, hay ciertas divergencias en los pliegos que es necesario subsanar antes de su adjudicación.