Xàbia reconoce a 'Nasio' y Manolo 'Figura'

El Ayuntamiento de Xàbia ha rendido homenaje a Manolo Llidó, más conocido como Manolo 'Figura', e Ignacio Sellés 'Nasio'.

El acto se celebraba, ayer por la tarde, en el salón de plenos del edificio consistorial, que se llenó de familiares y amigos de los homenajeados.

Se trata de dos personas claves en la historia festera local. Y es que desde los años 70 han demostrado su implicación y participación activa en distintas comisiones festeras (como Fogueres, Nazareno o el Loreto) y con ello han contribuido a la dinamización social y la conservación de las tradiciones.

El alcalde José Chulvi empezó su intervención remarcando que Xàbia es mucho más que sus paisajes de postal. “Son las personas las que conforman el alma de los pueblos, en especial las que nos regalan lo mejor de sí mismos”, los que tienen un papel activo a la hora de generar felicidad y contribuyen a conservar nuestro espíritu colectivo.

En este sentido, señaló que “vosotros, Nasio y Manolo sois imprescindibles” y prueba de ello es que hoy “no sabemos imaginar cómo serían nuestras fiestas sin vuestra aportación, generosidad y alegría. Por eso es un orgullo poder ofreceros este homenaje merecido y lleno de respeto y aprecio”.

El alcalde hizo un repaso de algunas de las contribuciones de ambos a la fiesta: desde la incorporación el correfocs, los cadafales taurinos o el impulso de agrupaciones musicales como la banda de cornetas y tambores o la banda de música. En el caso de 'Nasio', además, destacó su gran mano para la cocina como demuestra que, junto con su mujer Fina Cruañes, haya cocinado prácticamente para todas las comisiones e infinidad de peñas.

No obstante, “y aunque vuestros méritos son numerosos”, el alcalde defendió que la mejor prueba de esta trayectoria larga y constante “no se mide con distinciones sino en el aprecio y en todos los amigos que habéis ganado por el camino”. Y aseguró que “si entráramos en los casales de las comisiones y preguntarnos a la gente, no encontraríamos a nadie que no supiera el porqué de este homenaje”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Toni Miragall, coincidió en que los dos homenajeados siguen siendo “referentes” en el mundo festero local, personas inspiradoras para los que han llegado después “y que ya forman parte de la historia viva de nuestro pueblo”.

El concejal aprovechó para poner en valor a todos los hombres y mujeres que trabajan de forma desinteresada y dándolo todo sin más interés que los demás disfruten y sean felices. “Hoy es un día para reivindicar este espíritu, esa ética sencilla pero que nunca falla. Si todos nos lo aplicamos en el día a día –no solo en las Fiestas sino en todas las relaciones laborales y sociales- nuestro pueblo será todavía mejor”.

Durante el acto, tanto Ignacio Sellés como Manolo Llidó quisieron mostrar su agradecimiento, visiblemente emocionados, tanto a su familia como al Ayuntamiento y el numeroso público que llenó el Salón de Plenos.

'Nasio', por su parte, hizo partícipe a su mujer, Fina Cruañes, del reconocimiento con la entrega de un ramo de flores.