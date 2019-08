José Quiles se pierde el Mundial por lesión

El boxeador eldense José Quiles se queda sin participar en el Campeonato del Mundo que se va a celebrar entre los días 7 y 21 de septiembre en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

José Quiles / Cadena SER

El púgil de Elda era uno de los componentes del equipo nacional español que, a las órdenes de Rafa Lozano, iba a acudir a la cita, pero una inoportuna lesión en los isquiotibiales le impide sumar un evento de esta magnitud a su palmarés.

El propio José Quiles ha manifestado estar “Muy dolorido, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no he podido por culpa de una lesión que llevo arrastrando bastante tiempo me pierdo el Mundial. Ahora toca recuperarse al cien por cien mental y físicamente, volveré y será más fuerte que nunca.

Les mando todas las fuerzas del mundo a mi equipo que no tengo ninguna duda de que van a dar muchísimo que hablar, demostrar lo que tenéis y no habrá quien os pare”.