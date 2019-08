"Es importante empezar bien y si es con buen fútbol mucho mejor"

Andrés García Tébar espera “con mucha expectación” el debut de su equipo este domingo ante el Antoniano. El técnico manchego sabe que “por muchas temporadas que hayas empezado, siempre esta primera cita tiene más incógnitas”.

El técnico manchego está “muy satisfecho” con la temporada que ha hecho su equipo “soy optimista, estoy deseando que lleguen la siete y media de la tarde del domingo y espero sacar adelante este primer encuentro. Es muy importante arrancar bien, aunque no siempre definitorio ni mucho menos”.

La intención de todos es “arrancar bien porque somos conscientes que habrá momentos complicados y cuantos más puntos tengamos acumulados, mejor. Jugamos en casa, ante nuestra afición y la intención es la de empezar sumando y si es con buen fútbol, mucho mejor”.

Para García Tébar, el equipo “llega bien a este primer partido, hemos encaminado la pretemporada para tener en estos primeros cuatro o cinco partidos una marcha más que otros y espero que sea así, luego veremos”.

Preguntado por si está satisfecho con la plantilla que tiene, señala que “todo es mejorable, empezando por el entrenador. De todos modos, qué duda cabe que estoy contento e ilusionado. Además, y no quiero que suene a prepotencia, cuando he participado en la confección de la plantilla, y eso se lo tengo que agradecer a Edu, y he hecho la pretemporada o he jugado 'play-off' o he ascendido. Ojalá ocurra aquí”.