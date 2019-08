Tres cocos para un grupo abierto a las sorpresas

La inclusión de los equipos de Castilla y León devuelve al grupo II de la Segunda División B su histórica fisonomía. En el punto de partida, tres colosos asumen el rol de favoritos. Además de la Cultural, el faraónico proyecto que impulsa al Burgos CF y la inercia que arrastra la UD Logroñés dibujan un trío de gigantes.

La familia Caselli, cuyo cabeza visible, Antonio, oposita a la presidencia del River Plate argentino, ha desembarcado en El Plantío con la fuerza de un tsunami. Dinero y personal para reestructurar el presente y el futuro del Burgos CF que lideran sobre el terreno de juego futbolistas tan veteranos como contrastados de la talla del argentino Leo Pisculichi o el ariete Toché. "El objetivo es llegar a Primera", afirman sin tapujos los nuevos dirigentes del club castellano en el que también recalaron el lateral Carlos Martínez, ex jugador de la Real Sociedad y del Real Oviedo, y el ex portero de la Cultural Jorge Palatsi.

Tras un intento fallido, en Las Gaunas sueñan con otro play-off de ascenso. El Logroñés mantiene la estabilidad en su plantel pese a la pérdida de Marcos André, el segundo goleador más importante de su historia. "Roni" ocupará su lugar, aunque son Javi Álamo, Jon Errasti y Michel Zabaco sus refuerzos más destacados, sin olvidar al portero Rubén Miño acaba su etapa en el fútbol rumano. Caneda, Rayco, Ñoño y compañía seguirán a las órdenes del técnico Sergio Rodríguez, que aún mira al mercado.

Por detrás, los problemas económicos del Baracaldo CF, que en junio recibió una propuesta de sanción de la Seguridad Social cercana al millón de euros, provocando la masiva salida de jugadores y del entrenador, Aitor Larrazábal, relevado por Hernán Pérez tras cuatro campañas al frente del Langreo. Precisamente a los conocidos rostros de sus banquillos apuntan los focos de los dependientes de los grandes equipos vascos. Joseba Etxeberría regresa a Lezama dispuesto a devolver al Athletic B a la parte alta de la tabla con valores como Sancet, que tuvo minutos en el inicio de liga en Primera División ante el FC Barcelona. Hace dos campañas, rojiblancos y blanquiazules compartieron play-off para luego desplomarse en la tabla. En Zubieta apuestan por Xabi Alonso, que abandonó los banquillos de la base del Real Madrid para regresar a casa y seguir nutriendo de talento al primer equipo y seguir el ejemplo de canteranos como Barrenetxea.

Vuelven a la liga de bronce otros dependientes como el Alavés B, entrenado por el veterano Iñaki Alonso, y el Osasuna B, de Santi Castillejo. Los vitorianos no militaban en la Segunda B desde el curso 2005/06 llegando a caer incluso a la Regional. Desde que llegó Sergio Fernández a la dirección deportiva, reflotar al primer equipo de la base fue una "obsesión". No es el único ex culturalista en su factoría (Óscar Garro, Carlos Antoñán...). El último dependiente del grupo, el Valladolid Promesas, ha potenciado su plantilla y, por ende, sus posibilidades. Desde Marcos André a Diego Alende pasando por Oriol Rey, los de Javier Baraja se perfilan como uno de los tapados a expensas de las necesidades del primer equipo.

Salamanca repite con tres escuadras. El Salamanca UDS ha protagonizado alguno de los movimientos más llamativos. Bajo el auspicio mexicano, son siete los jugadores de este país presentes en su plantel, además del cuerpo técnico finalmente liderado por "Chiqui" Marco, ex árbitro internacional y comentarista televisivo que ocupó la vacante dejada por José Luis Trejo debido a problemas burocráticos. El que fuera goleador en el Deportivo Fabril Uxío da Pena llevará los galones ofensivos. Por su parte, el CD Guijuelo deberá reponerse a las sensibles bajas de Raúl, Luque y Fuster, su columna vertebral, y el Unionistas del pretendido portero Brais tiene como reto asentarse tras un estreno por todo lo alto y disfrutar de su nuevo hogar, el "Reina Sofía", al que se mudarán una vez iniciada la competición.

No faltarán los clásicos. El CD Tudelano logró una salvación agónica que ha provocado una transformación del equipo en base al rejuvenecimiento del mismo, con el ex osasunista Miguel Díaz entre los refuerzos destacados, aunque el meta Pagola seguirá siendo el faro. El Real Unión salvó la categoría en el play-off de permanencia confirmando su decandencia tras años en la zona noble. Los irundarras y el Arenas Club presumen de palmarés, ya que cuentan con títulos del Campeonato de España, ahora Copa del Rey, en sus vitrinas. Otro meta de tronío, Oinatz Aulestia, defenderá el marco del Arenas Club de Getxo, que pasará de la hierba sintética de Gobela a las nuevas instalaciones de Fadura. Por ello, serán cinco las superficies sintéticas, como la de Merkatondoa, el feudo de un CD Izarra a cuya dirección llega Leyre Canela, única presidenta del grupo, y donde el lacianiego Valdo (38 años) apura su longeva carrera.

Apartarse del rol de cenicienta será el cometido del Haro Deportivo quince años después de su última presencia en la categoría. "El Mazo" será su fortaleza para sacar brillo al potencia de Dieng o a los jóvenes Lecea y Valiño, procedentes de Real Betis y CD Tenerife, respectivamente. A pocos kilómetros, el CD Calahorra y la temporada de su consolidación. El también ex culturalista Mohamed Kamal llevará el mando para que en la punta luzcan Nacho Díaz, campeón de Europa y sub campeón del Mundo sub 17, procedente de la cantera del Villarreal, o Braima Fati, a préstamo por el FC Barcelona. Idéntico objetivo persiguen Leioa y Amorebieta, que se ganaron un hueco en la nueva Copa del Rey y cuyo primer triunfo fue la renovación de muchos de sus puntales. Para redondear porterías de pedigrí, Iturrioz y Saizar. La veteranía es un grado.