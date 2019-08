Malestar en el PP por la campaña de Aguado en redes sociales promocionando a su equipo

La campaña de Ciudadanos #EquipoAguado en redes sociales no ha sentado nada bien en las filas del Partido Popular. Algunos no entienden el concepto de "lealtad" de la formación naranja que no ha tardado ni 24 horas en desmarcarse del mensaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó el día de la toma de posesión: "A partir de ahora, ya hemos formado un equipo. Un único equipo", dijo. En el PP creen que el líder de Ciudadanos es capaz de cualquier cosa "con tal de no diluirse en el Gobierno".

"Los madrileños no entienden de campañas en Twitter de singularización de unos u otros", aseguraba esta mañana la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. "Los madrileños deben encontrar una sola administración y un solo gobierno. Y así vamos a trabajar, al menos desde el Partido Popular", añadía.

La formación de Ignacio Aguado quebró ayer el compromiso de unidad sellado con el PP. La campaña que han lanzado trata de dejar bien claro que Ciudadanos tiene su propio equipo, con los seis consejeros que forman parte del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Ese es el mensaje que se ha vendido a través de redes sociales con el hastag #EquipoAguado.

A través de varios tuits, Ciudadanos ha lanzado un vídeo donde presentan a sus seis consejeros, un vídeo con poco más de 8.000 visitas, donde se ve uno a uno a sus consejeros naranjas acompañado con un cartel con sus principales objetivos y el slogan ‘Llega la hora de los ciudadanos’.