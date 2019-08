El Govern presentará sus presupuestos autonómicos "en tiempo y forma" pese a que tener un gobierno central en funciones no ayuda.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado que el ejecutivo balear está trabajando ya en las cuentas del año que viene y también en el plan económico y financiero que deben presentar al Estado donde se recogerán las medidas para ajustar el gasto y cumplir con la exigencia del Ministerio de Sanidad tras haber gastado el año pasado 200 millones de euros más de lo permitido.

Costa no quiere hablar de recortes y mantienen el discurso del Govern. Prefieren hablar de medidas de eficiencia pero nada de ajustes ni recortes.

La portavoz del Govern explica que están trabajando en la elaboración de los presupuestos. Considera que un gobierno en funciones en España no ayuda. De hecho, las Islas, tienen pendiente de recibir 177 millones de euros que no llegarán hasta que no se constituya un Ejecutivo en Madrid.