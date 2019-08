Mandiola: "Seremos un rival digno ante el Langreo

El Atlético Baleares arranca este domingo la liga frente al Langreo en territorio rival a las 12:00. La plantilla ha hecho el penúltimo entrenamiento y todavía queda la sesión de este sábado antes de viajar hasta Oviedo. Este viernes Manix Mandiola y Alberto Villapalos han atendido a los medios y han hablado sobre las obras que se están haciendo en la plantilla y el primer encuentro de la temporada.

El entrenador vasco asegura que llega con “los deberes hechos y estamos preparados para competir pero con la duda de ver qué pasa porque hay un rival delante. Llevamos más de un mes de trabajo y sabemos a lo que jugamos pero aún no hemos competido de verdad”, afirma Manix.

Para el partido del domingo Mandiola remarca que el rival les va a exigir mucho pero confía en ser un rival digno: “Estamos bien para empezar pero para una exigencia de competición no. El Langreo estará motivado, hicieron buena temporada y seguro que les motiva que vengamos de ganar una liga, nos va a exigir mucho pero estamos preparados para competir”.

El técnico vasco también ha hablado sobre cómo ve a los nuevos fichajes: “Creo que tenemos una base de equipo, no un fondo de armario porque todavía falta gente por llegar. Los fichajes son un melón, el año pasado a Adrián no le salieron las cosas después de 7 u 8 años a gran nivel, siendo titular y metiendo más de 10 goles por temporada. Nuha hizo el año de su vida y está en Segunda. A ver qué año le sale a los que han venido, trataremos de ayudarles para que las cosas salgan”, remarca el míster.

Jordan Holsgrove, que se entrena desde ayer y hasta mañana, tiene muchas posibilidades de quedarse en el conjunto balear. Al míster y a sus compañeros les gusta: “Se ve que Jordan es futbolista, lo que veo es que sabe de qué va esto y que tiene calidad. Mañana después del entreno daré mi punto de vista y opinaremos todos y se decidirá, remarca Manix. Además, ha añadido que “Jordan nos vendría bien porque es diferente a lo que tenemos”.

Sin embargo, Manix Mandiola aun busca reforzar, al menos, con mínimos, los huecos que faltan para que el equipo no tenga carencias y reforzar la zona que dejará vacía Alberto Canario tras lesionarse: “Sería bueno sustituir la baja de Canario. Necesitamos como mínimo un jugador más de ataque que ayude a Gabarre y Arturo”.

Para este arranque de temporada el míster tampoco tendrá a Borja San Emeterio ni a Luca Ferrone. Por lo que tendrá que echar mano del filial y del juvenil para completar la lista de convocados. Tampoco estará en ella Jordan Holsgrove. El escocés de 19 años participará mañana en el entrenamiento y se tomará un decisión sobre su fichaje por el equipo el próximo lunes.

Alberto Villapalos también ha hablado y ha analizado como ve al equipo para este arranque de temporada: “Hay mucha gente nueva, venimos de hacer un gran año y es normal que jugadores hayan subido de categoría. Vamos a volver a hacer un gran año, iremos a competir con los que estamos. Vamos a ganar a Langreo. Este es mi tercer año, el ATB me ha ayudado a ser mejor jugador y les devuelvo el compromiso. A lo mejor con una oferta de Segunda hubiera cambiado de aires pero en Segunda B no voy estar mejor que aquí en ningún sitio, me siento querido por la afición. Es una pena la baja de Canario, es de los mejores del equipo y el que venga es complicado que esté a su nivel porque es clave en los esquemas del míster pero nadie cambia la base de un equipo. Jordan es buen jugador y aportaría al equipo".