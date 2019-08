Imanol: "En Mallorca nos espera un partido complicado"

La Real acude a Mallorca con el doble reto de conseguir la primera victoria de la presente temporada y romper con una sequía de 16 años sin ganar en una isla maldita. Hoy ha comparecido el técnico txuri urdiñ, Imanol Alguail en la previa de la segunda salida consecutiva de esta liga tras el valioso punto sumado en Mestalla ante el Valencia

Rumores sobre el fichaje de Monreal:“La llegada de Monreal es lo que menos lo preocupa. Y es que por el momento no contemplo nada .Hasta que se cierre el plazo puede pasar cualquier cosa. Que venga alguien que no esperamos o que salga alguien que no esperamos. No sabemos lo que va a pasar”.

Encantado con la actual plantilla:“Estoy encantado con la plantilla que tengo, más sabiendo que llega Portu para el partido ante el Mallorca. El que no está todavía al cien por cien y no acaba de llegar es Aritz Elustondo. Todavía queda el último entrenamiento de mañana. Vamos a ver cómo llegan. El único que nos quedaría sería Modibo”,

Dificil partido: "En Mallorca será un partido complicado .Hay un rival en frente que va a dificultar las cosas y que intentará apretar arriba. En cuanto se les supera líneas son un equipo que se junta mucho y bien. Con el balón también hacen las cosas bien. Habrá que ser precavidos y actuar bien en el juego posicional por que en las transiciones también actúan bien. Va a haber momentos para todo y a ver si los interpretamos bien”

Claves para hacer frente al Mallorca: "Debemos estar metidos y al cien por cien. No importan ni el horario ni el calor. Ya hemos entrenado con tanto calor y hemos jugado algún partido de pretemporada. No hay excusas. Es un partido de Liga”,

Mallorca,isla maldita: “Hay veces que hay campos que no sabes el por qué pero que no se les da bien a un equipo. El equipo lo sabe, se lo he recordado. Vamos a salir bien preparados para que no nos pille, por lo menos, de sorpresa”

La alineación, un rompecabezas: “Me duele la cabeza y eso es bueno.Ayer hubo jugadores que se fueron muy enfadados a casa después de en un entrenamiento importante no tener su día. La competencia es dura y esa es la mejor noticia. El equipo compite todos los días. Eso provoca que el abanico se abre y hay posibilidades y mucho dónde elegir. A ver si estoy acertado”,

