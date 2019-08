Aquella noche, gran velada

Yo estuve allí. Y yo. Y yo. La del nueve de enero de 2014 es una de esas fechas en las que casi todo el mundo afirma que estuvo presente, pero lo cierto es que fueron apenas tres mil los racinguistas que acudieron a El Sardinero para ver la ida de la eliminatoria copera Racing-Almería. El partido (1-1, por si lo han olvidado) pasó a la historia por el asalto al palco que protagonizaron unas docenas de chavales de la Gradona de los Malditos. Es evidente que las imágenes que quedaron en la retina no son edificantes, pero el discurrir de los acontecimientos demuestran que allí, entonces, empezó todo. Fue el principio del fin de los que llevaban al Racing hacia la hecatombe.

Ahora, cinco años y medio después, vuelve el Almería a los Campos de Sport (sábado 18:00). No es el mismo Racing, ya liberado y convertido en un club estable, unido y en progresión, y no es el mismo Almería, cuyo anterior dueño, Alfonso García, que se jugó el físico defendiendo a Harry, lo ha vendido a un billonario saudí que no para de fichar jugadores, seis esta semana.

El Racing llega al partido mediatizado por las bajas, especialmente la de Luca Zidane, que condiciona el juego del equipo. Su sustituto, Lucas Díaz, el portero del filial, no es de los peores con los pies, pero no es lo mismo. Además del cambio en la portería, Ania meterá en el doble pivote a Toribio y Sergio Ruiz y a David Barral en punta. El Petroalmería, entrenado por el angoleño Pedro Emanuel, de la escuela de Mourinho y Villas-Boas, llega con buenas sensaciones tras un gran arranque liguero. Es de los que piensa que el mejor ataque es una buena defensa. El Racing lleva once partidos oficiales sin ganar. Ya va tocando.