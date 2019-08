Vigueses por el mundo...Brexit

Cuando estás trabajando en el Reino Unido tu análisis de la actual situación que se vive allí es diferente. Y es que las noticias del día a día preocupan, desorientan y crean tanta incertidumbre como en aquellas semanas posteriores al referéndum. Noticias como ver a Nigel Farage haciéndose una foto con un pasaporte británico diciéndole a los ingleses que lo preparen; declaraciones de líderes políticos como el nuevo líder de la UKIP asegurando que recibir musulmanes no debe ser más aceptables que recibir a nazis; declaraciones del primer ministro Boris Johnson asegurando que el actual acuerdo no le vale y que quiere uno nuevo; Reino Unido retirando a sus representantes del Consejo de Ministros de la UE y de todas las comisiones. Pero también noticias no políticas como los posibles problemas de abastecimiento, las famosas cajas de supervivencia que se están comercializando, la caída de la libra esterlina o la subida de precios en los alimentos de primera necesidad. Así están miles de gallegos en el Reino Unido, la mayoría en Londres, esperando acontecimientos en ese limbo hasta ver qué pasa el 31 de octubre. Asuntos que van desde la sanidad al carné de conducir, pasando por el permiso de trabajo, la libre circulación o las cotizaciones o derecho a pensión. Muchos asuntos que hemos analizado con tres vigueses que trabajan en la City. Alejandro Pérez es ingeniero y trabaja desde hace ocho años en una consultoría de ingeniería; Daniel Lojo es periodista y economista y trabaja también en una consultoría y Jesús López es periodista y trabaja en Perform y Dazn. Los tres nos plantean interesantes dudas y problemas desde una óptica del que debate con los amigos o lee las noticias sobre el Brexit con extremada atención porque le afectan directamente.

También tienen claro los tres que sería bueno una mayor información por parte de la Xunta y de Gobierno Central para darles luz sobre asuntos como las cotizaciones, los ahorros, la posible vuelta a España, las jubilaciones o las pensiones. Piden mayor información y que les tengan más en cuenta. Son conscientes que hay varios escenarios abiertos, pero también piden que no se activen los planes de contingencia una vez creado el problema de un posible Brexit duro.