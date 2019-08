Víctor Fernández: "Si aplican la cláusula de Igbekeme no hay que lamentarse"

Víctor Fernández salió a atender a los medios de comunicación en la previa del partido ante la Ponferradina con la tranquilidad de tener una plantilla confeccionada a tiempo: "Estoy muy satisfecho con los jugadores que tengo, se ha hecho una estructura técnico-táctica del equipo muy buena".

Una satisfacción que también siente al poder contar con James Igbekeme para visitar a la Ponferradina y también al resto de equipo porque sobre una supuesta salida del centrocampista ha remitido a la cláusula para abandonar el Real Zaragoza: "Cualquier club que no quiere vender aplica la cláusula de rescisión que es para ambas partes y se puede acoger cualquier jugador". Añadiendo que "si viene un club y aplica la cláusula de Igbekeme no hay que lamentarse".

De cara al encuentro contra la Ponferradina pondrá contar con el propio Igbekeme y aunque no ha confirmado si será titular, Víctor Fernández reconoció que "no hay nadie imprescindible en el equipo, pero para mí es un jugador muy importante porque tiene un ritmo de balón que lo pueden convetir en un jugador diferencial en la categoría".

El que seguro que no estará, en principio, en la lista de convocados para viajar a Ponferrada es Jorge Pombo a pesar de que para el entrenador es un jugador más con contrato hasta el 2020: "Nunca me he movido en el extremo de decir que algún jugador jamás vestirá la camiseta del Real Zaragoza, pero se han tomado unas decisiones que pasaban por otro tipo de futbolistas". Aunque ha confirmado que todavía no hay ofertas interesantes por el canterano.

EL RIVAL

A pesar de que el protagonista en la comparecencia del técnico zaragozano ha sido el mercado de fichajes, que se cierra el próximo 2 de septiembre, Víctor también ha tenido tiempo para analizar a la Ponferradina.

"Es un equipo que en casa se ha mostrado infalible, muy intenso, muy contundente con una gran organización defensiva y un equipo muy fiable en el balance defensivo", explicó.

Y pide ser "un equipo ofensivo, ambicioso" porque sabe que el Real Zaragoza tiene que "salir a ganar en todos los campos y en cualquier circustancia". Pero avisa que "los recién ascendidos son muy peligrosos en la primeras jornadas".

La plantilla se ejercitará mañana en el último entrenamiento de la semana antes de partir hacia Ponferrada.