Ultimátum del vertedero de Zonzamas a la capital de Lanzarote

El vertedero de Zonzamas ha dado un ultimátum a la ciudad de Arrecife: o las grandes empresas empiezan a separar sus residuos, o acabarán cerrando sus puertas y no dejando pasar la basura de Arrecife. De hecho ya hay empresas sancionadas, grandes empresas que están obligadas a tener gestor de residuos y no solo no lo tienen, sino que vierten en los contenedores todo tipo de residuos juntos. Es un problema de Arrecife porque es donde hay mayor población pero también es un problema que afecta al resto de municipos.

Esta mañana se produjo una reunión para abordar este asunto en el Cabildo y se ha puesto una fecha a mediados de septiembre para evaluar de nuevo lo que supone un grave problema. Por ejemplo, una lavadora de carga superior en el interior de un contenedor, residuos destrozan los brazos articulados del vertedero y ponen en grave riesgo los camiones de la empresa Urbaser. De hecho, el Ayuntamiento de Arrecife ha abierto expediente sancionador a una empresa sanitaria por depositar en la basura material usado sin tratar, desde guantes hasta jeringuillas.

Roberto Herbón, concejal de residuos de la capital recuerda que esto es un delito y que el Ayuntamiento tiene la firme decisión de sancionar a las empresas que sigan con estas prácticas nocivas e incívicas que ponen en grave riesgo el material para recoger los residuos y además, suponen un gravísimo riesgo medioambiental e inclumple las normativas más básicas. "hay empresas que no reciclan y va todo junto, plástico, papel, ya no cumplimos la normativa. En el vertedero de Zonzamas parece ser que en la última inspección ya hay una sanción. Al final acabarán cerrándonos, no dejandonos entrar a la recogida de Arrecife e incluso de otros municipios", ha explicado Herbón a la SER. La próxima reunión para abordar este asunto está fijada para el próximo 18 de septiembre.