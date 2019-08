Los Angry Birds vuelven a la carga

Repasamos los estrenos de cine más destacados de la semana, con propuestas interesantes como “Infierno bajo el agua”, la gamberra “Chicos buenos” y la segunda parte de “Angry Birds” pensada para toda la familia.

Angry Birds 2: la película: Vuelven a la carga Red, el pájaro de color rojo con problemas de mal genio, y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo hiperactivo, y Bomb, el pájaro negro muy volátil. En esta segunda parte, los pájaros protagonistas y los intrigantes cerdos de color verde llevarán su conflicto a un nuevo nivel.

Infierno bajo el agua: Cuando un enorme huracán llega a su pueblo en Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora las órdenes de evacuación para encontrar a su padre desaparecido (Barry Pepper). Tras encontrarle gravemente herido en el entresuelo de su casa, los dos quedan atrapados por la inundación que cubre rápidamente el terreno. Prácticamente sin tiempo para escapar de la tormenta que arrecia, Haley y su padre descubren que la subida del nivel del agua es el menor de sus problemas.

Chicos buenos: A Max, le han invitado a su primera “fiesta del morreo”, pero hay un problema: nunca ha besado a nadie y no sabe cómo hacerlo. Con ayuda de sus dos mejores amigos, Thor y Lucas Max decide espiar con el dron de su padre – que tiene terminantemente prohibido usar – a una pareja que, en teoría, se está dando el lote en una casa vecina. Sin embargo, el plan no puede salir peor y el dron no sobrevive a la aventura. Decididos a reemplazarlo rápidamente antes de que regrese el padre de Max, los tres amigos se embarcan en una odisea que les llevará a involucrarse en un asunto de drogas, e incluso a verse perseguidos por la policía y por unas aterradoras adolescentes.