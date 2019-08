Víctor: "No tenemos certezas de nuevos fichajes ni inscripciones"

El Málaga afronta mañana el debut en una Rosaleda que no respira fútbol desde el emotivo fracaso ante el Depor en play off. Víctor Sánchez del Amo, epicentro de los perjudicados por la interminable incertidumbre en la planificación, habló en rueda de prensa. Dejó claro que la mentalidad es "competir para ganar en cualquiera de las circunstancias".

Con respecto a la denuncia del Racing por presunta alineación indebida, dijo que es un tema que debe solucionar el departamento jurídico del club. "Con el sentido común, no entiendo lo de limitar que los jóvenes que estén en la convocatoria", opinó.

En el asunto de las llegadas y salidas, "en una situación de incertidumbre, pocas cosas se pueden asegurar. No tenemos certezas de nuevas inscripciones, ni de nuevas incorporaciones o nuevas salidas", aclaró.

¿Objetivo ascenso? Prefiere recurrir al partido a partido. "Marcar unos objetivos en una plantilla indefinida y en una situación indefinida me parece que no tiene sentido". Se muestra satisfecho con el trabajo del grupo y no admite excesos de confianza por haber ganado en Santander. "Tenemos máxima confianza en todos los jugadores y estoy contento con todos. Están preparados para dar el rendimiento y conseguir una victoria".

Análisis de Las Palmas

Sabiendo que es un equipo es situación muy parecida al conjunto blanquiazul -con trabas en las inscripción y solo un fichaje en todo el verano-, el técnico malaguista hizo una radiografía de la UD Las Palmas de Pepe Mel.

"Tienen un 4-3-3 muy definido, pero a nivel de jugadores esperamos variables con respeto al primer partido. Tiene una idea de juego: le da importancia al balón y hacen daño con la posesión. Nos hemos preparado para contrarrestar esas virtudes y para aprovechar sus debilidades a nivel defensivo", analizó.

Ganas de reencuentro con la afición

Víctor mandó un mensaje de agradecimiento. No olvida aquella imagen grabada en el malaguismo: la despedida en el varapalo contra el Depor. "Antes del inicio del partido del Racing, en el vestuario, pusimos esas imágenes para recordarlo. Es importante tener eso en mente, esa unión con la afición, ese cariño y ese aliento. Lo agradecemos y se lo vamos a corresponder en el campo con máxima entrega", manifestó el técnico.