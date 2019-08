Francisco Treviño, portavoz provincial del brote de listeriosis: "A día de hoy no tenemos ningún caso confirmado en Córdoba"

El director médico del hospital Reina Sofía y portavoz del brote de listeriosis en la provincia, Francisco Treviño, espera que en los próximos días los casos atendidos por sospechas de infecciones vayan diminuyendo.

En este momento, la Consejería de Salud reconoce que hay 3 casos de personas ingresadas en estudio, todas ellas en el hospital Reina Sofía, tras haber consumido la carne contaminada con la bacteria Listeria monocytogenes y presentar síntomas asociados a la listeriosis. Uno de ellos, un hombre, ya fue dado de alta ayer, mientras que permanece ingresada una mujer y un menor de 12 años que van evolucionando "favorablemente". El menor se encuentra en la Unidad de Pediatría.

Así lo ha explicado en declaraciones a Radio Córdoba, en las que ha recalcado que ""A día de hoy no tenemos ningún caso confirmado. Si a eso sumamos el hecho de que progresivamente cada vez van consultando menos personas en los puntos de atención sanitaria, esto hace pensar, con la prudencia que hay que tener en este ámbito, que los casos en la provincia y en la capital vayan disminuyendo", ha explicado el portavoz del brote en Córdoba.

Los 3 casos señalados por la Consejería no se confirmarán hasta que se sepan los resultados del estudio microbiológico (que no es inmediato y requiere de 4 a 5 días).

En cuanto a la posibilidad de que haya más casos sospechosos de infección, Francisco Treviño ha explicado que Salud sólo registra los casos con "sospecha fundada" de una infección grave o potencialmente grave, es decir, que hayan consumido carne de este tipo y que además presente un cuadro de gastroenteritis.

El tratamiento, ha recordado, es "un tratamiento antibiótico habitual". Por todo ello, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha indicado que si no existe el antecedente de haber consumido la carne contaminada "no hay que preocuparse", ya que no es una enfermedad contagiosa.

La Consejería de Salud y Familias informa de que se han confirmado 4 nuevos casos de infección por Listeria monocytogenes (frente a los 25 de la jornada anterior) localizados en Sevilla (2), Huelva (1) y Cádiz (1). En total, el número de personas con infección confirmada desde el inicio de la alerta, decretada el pasado 15 de agosto, es de 190 (este viernes eran 186).

Magrudis vendió carne para una marca blanca

La Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Sevilla reconocieron ayer que la empresa Magrudis, responsable de la marca La Mechá, vendió producto a una comercializadora local, Comercial Martínez León, que lo hizo llegar a sus clientes bajo una marca blanca.

Además, los análisis preliminares del Laboratorio Municipal de Sevilla han constatado que la bacteria también está presente en el lomo al jerez y el lomo a la pimienta de la marca La Mechá, sgún confirmó ayer el consistorio hispalense.