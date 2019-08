Isidro Soria se desvincula del C. B. Elda

El entrenador eldense Isidro Soria ha dejado de ser director deportivo del C. B. Elda tras haber presentado su dimisión como tal después de la Asamblea Extraordinaria celebrada, a petición de algunos socios, a finales del pasado julio en la que se cuestionó tanto su nombramiento como su modelo deportivo para el club. Según ha podido saber Radio Elda – Cadena SER, a partir de ese momento, el 23 de julio pasado, Isidro Soria presentó su dimisión a la presidenta del C. B. Elda, Susana Herrera que le pidió discreción para no generar mayor controversia con los socios del club.

A partir de ahí, la entidad verdinegra ha anunciado el fichaje de Jacobo Garrido como entrenador del primer equipo masculino del club cogiendo el testigo del propio Isidro Soria que hizo una magnífica temporada el pasado ejercicio en la Preferente del baloncesto masculino valenciano dejando al equipo a las puertas de luchar por el ascenso a superior categoría.

Este sábado, el C. B. Elda ha anunciado en su página Web que “El Club Baloncesto Elda anuncia la no continuidad de D. Isidro Soria como Director Deportivo de nuestra entidad.

Isidro Soria aceptó el pasado mes de junio hacerse cargo de la dirección y coordinación de todos los equipos del club, pero ha decidido no continuar, comunicando su decisión a la junta directiva alegando problemas personales.

La directiva del club, agradece el tiempo y el esfuerzo que siempre ha dedicado a nuestra entidad”.

Según ha podido saber Radio Elda - Cadena SER, Isidro Soria ha desestimado ofertas de otros clubes para entrenar y no lo ha hecho "para no perjudicar al club".