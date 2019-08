El mejor festival de arte flamenco de la provincia cumple 48 años

El próximo viernes, 30 de agosto, se celebrará el 48º Festival de Arte Flamenco de Jódar, una de las grandes citas flamencas de Andalucía en la que colabora la Diputación Provincial de Jaén, patrocinado por el Ayuntamiento de Jódar y la dirección artistica de la Peña Cultural Flamenca de Jódar.

El diputado provincial José Luis Hidalgo ha presentado junto a la alcaldesa de Jódar, María Teresa García, y al presidente de la Peña Flamenca de Jódar, Blas Blanco, una edición que rendirá homenaje al flamencólogo Rafael Valera, fallecido el pasado año y que presentó muchas ediciones de este festival galduriense.

Momento de la intervención del diputado José LUis Hidalgo / Diputacion Provincial Jaén

Hidalgo destacaba la trayectoria del festival a lo largo de sus 48 ediciones, incluso mencionaba de forma expresa a la cantaora Gema Jiménez, como referente del flamenco local, a pesar de que esta se niega a actuar en el festival desde su última actuación en 2015, “… A estas alturas no hay duda, Jódar es una de las cunas del flamenco de nuestra provincia, que ha dado al arte flamenco grandes cantaores, como Eduvigis, Ramón Molina ‘Fleta’, Gema Jiménez, un largo elenco de artistas que han ido conformando un mosaico ampliado también con figuras del baile. A este se unen cuarenta y ocho años de festival por los que han pasado lo mejor de un arte que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

El Complejo Polideportivo Palomares será el escenario, incomparable, de una velada flamenca que reunirá a cientos de aficionados para disfrutar de las actuaciones, al cante, de David Palomar, Jesús Méndez, Ana Ramírez 'La Yiya', Manuel de 'La Tomasa' y Paco Marín 'Dinerito'. Rafael Rodríguez, Manuel Salado, Rafael Montilla y Raúl “El Perla”, a la guitarra; y Claudia “La Debla”, al baile. “Estamos ante uno de los grandes festivales flamencos de Andalucía. Así lo atestiguan los cientos de aficionados que cada año se dan cita, y que destacan la increíble noche y el ambiente excepcional que se vive en este festival”, ha señalado el diputado provincial, para escuchar y disfrutar del arte flamenco en su estado más puro.

La alcaldesa de Jódar, María Teresa García, ha puesto en valor el impulso por la cultura y, en especial, por la música en su municipio, y también ha recordado el legado de Rafael Valera en el arte flamenco. “Jódar es ciudad de la música, porque es tanta la afición a la misma que se ha merecido tener este sobrenombre. Prueba de ello son la Cita con la Música Folk, el Estaka Rock o este Festival de Flamenco, uno de los festivales con más solera de Andalucía y uno de los decanos de la provincia de Jaén, que este año dedicamos de manera especial a Rafael Valera, que durante tantos años presentó este festival, además de promocionarlo en los medios de comunicación”, ha recordado la alcaldesa de Jódar.

Blas Blanco, presidente, a la izquierda, y Tomás García, tesorero de la Peña Cultural Flamencoa de Jódar, durante la entrevista, en nuestros estudios / Radio Jódar SER

Por último, el presidente de la Peña Flamenca de Jódar, Blas Blanco, ha comentado los artistas que configuran el cartel de esta 48.ª edición, “en la que hemos querido hacer una mezcla entre artistas consagrados, como pueden ser David Palomar y Jesús Méndez, que ya han estado en el festival, y hemos querido romper en el cante con dos artistas como Ana Ramírez “La Yiya”, que nunca ha estado aquí, y sumar una parte joven, con Manuel de “La Tomasa”, de tal forma que sea un enganche para que la gente joven se anime y vea el festival también como algo suyo”, ha manifestado Blas Blanco, que ha indicado que cada cantaor elige su acompañamiento a la guitarra. Como artista local, actuará Paco Marín “Dinerito”.

Juan Vergillos, galduriense y prestigioso flamencólogo presentará el festival, para el que las entradas se pueden adquirir de forma anticipada al precio de 8 euros, o en taquilla el mismo 30 de agosto, a 10 euros.

Justo a la vuelta de la presentación en la Diputación Provincial, el presidente de la Peña Cultural Flamenca, Blas Blanco, y el tesorero, Tomás García, colaborador-presentador del programa ‘Flamenco en Radio Jódar SER se han pasado por nuestros estudios, para analizar, más pormenorizadamente, el cartel. Se referían a la evolución del festival en los últimos años, con crecimiento exponencial de la asistencia de aficionados, convirtiéndose en el de mayor asistencia de público en toda la provincia. Aficionados llegados desde Jódar y desde toda la geografía andaluza y nacional, con el descubrimiento, cada año, de jóvenes artistas, que suelen presentarse por primera vez en Jódar, para después repetir en festivales y peñas de toda la provincia, “… Hemos descubierto desde el festival, en los últimos años, artistas como Israel Fernández, Antonio Reyes…”.

Inevitable la pregunta y la referencia a la no presencia, por cuarto año consecutivo, de la cantaora local Gema Jiménez, “… Es una situación incómoda… Con ella se intentó contactar este año, otra vez, tanto para la Peña como para el Festival, y ya, a través de un representante, nos dijo, claramente, que no quería saber nada del tema. Lo digo así de claro, y que no haya más dudas, y ya si alguien le tiene que preguntar que le pregunte a ella… Lo que nosotros si le hemos dicho es que ella es parte de la historia del flamenco de Jódar… A ella le compensa no venir a Jódar, por las circunstancias que sean. Sin embrago, todos los años va a Bedmar. Nosotros le tenemos las puertas abiertas, para cuando ella quiera. Y que no se preocupe, que vamos a ir a Bedmar a verla, igual que el año pasado, igual que todos los años… Que no se preocupe, que vamos a seguir escuchándola, aunque ella no quiera venir a nuestro pueblo (que es su pueblo)…”. Una situación difícil, complicada, desagradable, incomoda, que coincide con el permanente trato discriminatorio de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, que preside otro galduriense, Francisco Viedma, a la hora de obviar a la Peña local y al pueblo de las actuaciones incluidas en los circuitos, por las peñas, que organiza.

Festival que, además servirá, para ofrecer el escenario al más veterano de los cantaores locales, Paco Marín 'Dinerito', en lo que puede ser el inicio de la retirada de los escenarios y del propio festival.