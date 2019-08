El Palma Futsal arrolla en Burela

El Palma Futsal se impuso con mucha solvencia al Pescados Rubén Burela en su segundo encuentro en tierras gallegas por 0-7 y sigue con un pleno de triunfos en esta pretemporada. Los hombres de Antonio Vadillo fueron superiores desde el pitido inicial y completaron un encuentro muy bien jugado para sumar el primer triunfo en el Torneo Burela Bonita. Los mallorquines se medirán el sábado al O'Parrulo Ferrol

Ya en el primer minuto de juego el conjunto mallorquín dejó claro sus intenciones. No habían pasado los primeros sesenta segundos de juego cuando Diego Nunes puso a prueba al portero rival, Edu, con una potentísima volea que despejaba el meta rival para evitar el primer gol del partido que, sin embargo, llegaría apenas dos minutos más tarde de las botas del jugador brasileño que recuperaba el balón en pista de ataque y, esta vez, no perdonaba para abrir la lata al partido.

Seguía el dominio arrollador de los baleares aunque de forma esporádica los de Juanma Marrube ponían a prueba a un acertado Carlos Barrón. Mati Rosa dispuso de dos oportunidades y Ximbinha intentó el gol de la pretemporada con una chilena que salió demasiado centrada, aunque el pívot se resarciría rápido porque acto seguido recibía un balón de espaldas a portería dentro del área rival y a la media vuelta batía a Edu para poner el segundo tanto en el luminoso.

Lejos de conformarse el Palma seguiría abriendo brecha de forma inmediata con los tantos de Diego Nunes y Raúl Campos que con sendos disparos cruzados sentenciaban al equipo local. Tras el cuarto tanto se entró en un momento de calma que se encargaría de romper Eloy Rojas: robo de balón en cancha de ataque para acabar fusilando la puerta rival y poner el cero a cinco con el que se marchaban los jugadores al descanso.

El arranque de la segunda mitad fue mucho más frío y descafeinado. El ritmo del juego bajaba y las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. Los gallegos neutralizaban el claro dominio balear de los primeros veinte minutos y protagonizaron, sin suerte, las primeras dos ocasiones de la reanudación. En cualquier caso, las más claras fueron para el Palma cuando Quintela se quedaba en un mano a mano ante el Kaluza, portero del Pescados Rubén Burela, que logró desviar el disparo del pívot verde y en un disparo de Joao que se estrellaba con la madera. Estos sustos despertaron al combinado naranja que cerca estuvieron de encontrarse con el gol si no fuera por una aparición estelar de Nico Sarmiento para desbaratar una doble ocasión de Renato.

El Palma volvía a recuperar poco a poco el mando del juego y la posesión del balón pero los pupilos de Vadillo no conseguían transformar ese dominio en gol. Lolo, Quintela y Raúl Campos lo probaron sin fortuna. Todas estas ocasiones serían la antesala de un final esperado. Los baleares sacaron un contraataque de libro que culminaría de forma excelente Diego Nunes con un disparo cruzado en el que no pudo hacer nada Kaluza. Sin tiempo a la reacción y con un Burela tocado el Palma anotaba el séptimo en una jugada en la que Mati Rosa buscó a Hamza para que empujara el balón al fondo de la red a puerta vacía pero sería finalmente Amoedo en el intento de evitar el pase de la muerte quien acabaría introduciendo el balón en la portería local.

No se movería el marcador en los últimos minutos a pesar de que ambos conjuntos lo intentarían y el Palma Futsal lograba un holgado triunfo en el partido inaugural del Torneo Burela Bonita. El sábado, el conjunto isleño se medirá al O'Parrulo Ferrol (20:30 horas) en la segunda jornada mientras que los dos equipos gallegos serán los encargados de bajar el telón a este torneo con el choque que se disputará el domingo a esa misma hora.