Cuéllar vibra al son de la Banda de Música en el inicio de sus fiestas

Los cuellaranos han disfrutado, gritado, bailado, emocionado y sobre todo cantado más fuerte que nunca en un pregón en el que la Banda Municipal de Música de Cuéllar ha llevado al pueblo en volandas. Tras la salida de la imagen de la virgen del Rosario de la capilla de Santo Tomé, la procesión y un pequeño acto religioso en el interior de la iglesia de San Miguel, el alcalde Carlos Fraile ha procedido emocionado al nombramiento de la Corregidora, Sara Zarzuela, y sus damas, Sara Pesquera y Lucía Diez. Posteriormente ha sido el turno de nombramiento de pregoneros.

Salida de la Virgen del Rosario de la capilla de Santo Tomé / Radio Cuéllar

Luis Miguel Pérez, Rubén Dario Valentín directores de la banda, Alvaro Zarzuela y Alicia Alcaraz músicos de la misma han sido los encargados de realizar el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Por turnos en primer lugar Luis Miguel ha recordado como el pueblo se une hoy en la plaza para el inicio de las fiestas, "esta plaza que fue de toros no mucho tiempo atrás, nos acoge hoy para inaugurar nuestras fiestas, ser testigo de nuestro canto, de nuestro baile y de nuestra música". En ese momento desde el escenario de la Plaza Mayor la Banda ha interpretado la Jota Cuellarana lo que ha hecho que el público se animara más aún.

"No hay un día más grande para un cuellarano y más aún no hay un día más grande para un músico cuellarano que el 'sábado de toros' , ha continuado reseñando que por un momento se han convertido en la voz no solo de la banda sino de todos los cuellaranos que durante 365 días esperan el pregón. Pérez ha hecho ,manifestado que "desde finales del siglo XIX Cuellar disfruta de su banda y hoy en pleno siglo XXI somos nosotros los afortunados de estar aquí". Después ha mencionado algunos de los instrumetnos de la banda, "dulzaineros y tamboriteros, ¡Qué sería de nuestra jota sin el resonar de la dulzaina y el retumbe del tamboril". Desde el escenario han sonado ambos instrumentos como si de un diálogo se tratara.

Ambiente del pregón en la Plaza Mayor de Cuéllar / Radio Cuéllar

Rubén Darío Valentín ha tomado el testigo para hacer un repaso por nombres históricos de la Banda de Música, como su padre Luis 'Teco', Pepe 'El Hojalatero', Luis Rabieta... Algunos nombres como el de Enrique Sánchez, falledico este año ha sido respaldado con un absoluto respeto de la Plaza, al igual que ha ocurrido al mencionar el nombre de Manolo Pérez, padre de Luis Miguel y también fallecido hace unos años. Estos nombres han estado acompañados de otros como Santi, Jesús, Carlos, Adolfo 'Galindo', Sebito, Mariano 'Pinocho, el 'Tío Facundo', los hermanos Carbajo, los maestros Lorenzo y Gregorio, Millán y "el más grande el que nos une a todos los cuellaranos en una melodía que nos mueve el alma, aquí está, porque sin el nada sería igual, porque su recuerdo nos abraza cada día. ¡Gracias Cecilio de Benito!" - autor del himno cuellarano 'A por ellos'- lo que ha hecho explotar de júbilo la plaza.

Desde el escenario también ha intervenido Irene, Cristina y Jorge para defender las tradiciones y cultura como cuellaranos del siglo XXI. Destacaron el folklore, la música y el respeto a los mayores que pusieron el nombre de nuestra villa en lo más alto. "Que nadie nos dejo olvidar de donde venimos, de quienes somos, porque solo juntos, y agarrados a nuestras raices el camino nos unirá a todos en un único grito: ¡Viva Cuéllar!

Luis Miguel Pérez y Rubén Dario en un momento del pregón en Cuéllar / Radio Cuéllar

De nuevo desde el balcón del Ayuntamiento Álvaro Zarzuela y Alicia destacaban la suerte que tienen de poder interpretar durante todo el año el 'A por ellos''. En la recta final del pregón han descrito las sensaciones que producen las fiestas y sobre todo los encierros en los cuellaranos para acabar en una explosión de júbilo: "El corazón se acelara al ritmo de la jota, la boca se nos seca, se humedecen nuestros ojos, secos por el polvo del embudo. El galope de los caballos acompaña la melodía de la dulzaina, nos tiemblan las manos, las piernas se nos mueven al compás de la seguidilla. Los cencerros de los mansos, acompañan los cánticos de 'La Rueda', sentimos sus pezuñas en La Resina, el pie sigue el ritmo del bombo y el tamboril. Ya están por las Parras, ya los sentimos cerca, ¡Ya los tenemos aquí!", ¡Cuellaranas, Cuellaranos, A por ellos! Así han cerrado un pregón redondo, con un fuerte grito de toda la banda que ha roto a interpretar la jota del mismo nombre ante una Plaza sumida en un gran júbilo.