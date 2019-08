Escribá entona el mea culpa

Ha pasado una semana desde que Fran Escribá pronunciara su tan polémica frase de "la cantera nos limita". Una semana en la que ha recibido el tirón de orejas del director deportivo, Felipe Miñambres, quien aseguró que no había tenido su mejor rueda de prensa, una semana en la que Iago Aspas también salió en defensa de los canteranos (cargo que ostenta y que representa con orgullo y a la perfección) pero también le dio la razón al técnico en lo de que es necesario reforzarse, y después de todo esto el valenciano ha pedido perdón.

Escribá ha entonado el mea culpa y ha querido explicar qué quiso decir con su desafortunada frase sobre la cantera "mis palabras fueron poco afortunadas porque no muestran lo que pienso". Escribá lo achaca a la frustración por haber perdido ante el Real Madrid "y dije una frase que no ha gustado pero desde que llegué aquí mi compromiso con el club y la cantera es absoluto. En todos los equipos en los que he estado ha debutado gente de la cantera". Escribá no dudo en pedir perdón "les pido disculpas a todoas, incluso a la afición".

El técnico valenciano ya podrá sentarse este sábado en el banquillo del Celta tras haber cumplido su partido de sanción.