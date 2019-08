Carlos Rodríguez seduce al pelotón internacional con su gran triunfo

Carlos Rodríguez inscribe su nombre en el palmarés de la Vuelta a la Ribera. El corredor de la Kometa Fundación Contador ha sido el nombre propio de la ronda. Con dos victorias de etapa, una de ellas después una extraordinaria escapada en solitario en la segunda etapa que le colocaba como líder, el granadino ha demostrado ser el hombre más en forma.

Rodríguez sucede con su triunfo al belga Jarne Van de Paar (Acrog), ganador de la pasada edición. Otro corredor del Acrog, Casper Van Uden también ha sido uno de los animadores de esta edición. Dos triunfos de etapa así lo atestiguan. El último de ellos, en la etapa reina de este domingo en Aranda de Duero.

Pero a pesar del triunfo parcial del holandés, la etapa reina de la Vuelta puso de manifiesto el crecimiento exponencial de una escuadra española, la de la Fundación Contador. Vini, vidi, vinci. Control absoluto de un Kometa Cycling Team que no dejó moverse al Acrog. Más allá de los escarceos propios de cualquier etapa, los del Kometa controlaron incluso la aventura de Rangel Vinicius (Vaverde Team) y Daniel Morales (Lintxu) La amenaza de dos corredores, el brasileño y el mexicano que pusieron en duda la llegada al sprint, pero que además propiciaba el tercer escalón de podio a Morales en detrimento de Raúl García (Kometa) Un sorpaso que no llegó a tener efecto ya que a dos kilómetros para la llegada el Kometa con la colaboración de un Acrog que buscaba la etapa tras no poder luchar por la general echaron abajo la fuga.

El pelotón enfilado en los últimos metros con la cuesta de los Jardines como jueza de la etapa vio llegar en primer lugar al holandés, Casper Van Uden. El del Acrog cerraba la ronda ribereña con dos victorias de etapa y el segundo puesto en la general.

TODAS LAS CLASIFICACIONES

Por otro lado, más allá del vencedor de la ronda, portador del maillot vino de la Ruta del Vino Ribera del Duero, otros fueron los triunfadores de la ronda. Todos los resultados, AQUÍ.