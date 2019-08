Tellado reclama a Pablo Casado un PP más "centrado y moderado"

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, reclama a Pablo Casado un proyecto más centrado y más moderado. “Para lograr los éxitos que necesita España del PP, al PP le conviene mirar a Galicia para que vuelva a ser ese partido que le votan diez millones de españoles, ese partido de mayorías, moderado, centrado, reformista, constitucionalista, yo creo que el modelo es Galicia”, dijo.

En declaraciones a la SER, el secretario general de los conservadores gallegos asegura que Galicia, el PP de Feijoo, tiene que ser el modelo a seguir a nivel estatal. Sólo así, asegura Miguel Tellado, el PP volverá a ser el referente del centro derecha. “Yo creo que el PP está donde siempre estuvo, hay distintas formas de comunicar, hay personas ahora en la dirección que comunican de forma más vehemente, pero no hay que confundir el fondo con la forma”.

Un PP centrado, moderado y reformista, es la fórmula, según Tellado, para que recuperar el éxito electoral. Pide a Pablo Casado que mire hacia Galicia. “Nosotros seguimos siendo un partido moderado, centrado, y hay que escuchar a la gente en la calle, sólo así se puede dar un gobierno de mayorías”, aseguró.

Tellado insiste en que la marca 'España Suma' no tiene cabida en Galicia. “El PPdeG es un partido de amplio espectro electoral, y aquí no tiene ningún sentido acudir a ese tipo de fórmulas porque no tenemos ese problema”.

“Sólo Feijoo puede liderar el proyecto”

De cara a las autonómicas, descarta un adelanto electoral.

enfrentamiento en el pp de ourense Tellado defiende además a Jesús Vázquez ante los intentos de Baltar para que abandone sus cargos como responsable del PP en la ciudad de Ourense. “Desconozco ese tipo de movimientos, Jesús Vázquez es senador por representación autonómica, y coordinador del grupo municipal del PP de Ourense, nosotros tenemos que reconocerle su madurez y su altura de miras para ser capaz de dejar de ser alcalde y pactar con aquel que probablemente más lo criticó y menos colaboró con él durante los últimos cuatro años para darle a Ourense lo que no tuvo Jesús Vázquez, un gobierno de mayoría y estable”. Dice Tellado que están “muy satisfechos” con el trabajo que desarrolla el ex-alcalde como coordinador del grupo municipal del PP.

“Ya se pronunció Feijoo, su intención es agotar la legislatura como prueba evidente de que en Galicia hay una estabilidad que no hay a nivel estatal, tenemos una hoja de ruta para seguir trabajando, con un gobierno y un presidente en plena forma”, aseguró el secretario general del PPdeG.

Y redobla la presión a Feijoo para que vuelva a presentarse. En opinión de Tellado, sólo Feijoo puede liderar el proyecto que Galicia necesita. “Le corresponde a Feijoo, a mí lo que me gustaría es que Feijoo se volviese a presentar porque es lo que nos piden los gallegos por la calle, es el líder de un proyecto político que está en el mejor momento posible de los que llevamos gobernando en Galicia, y con la vista puesta en el Xacobeo, creo que Galicia necesita un liderazgo que sólo le puede dar Alberto Núñez Feijoo”.