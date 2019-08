3-2. La UD Ibiza paga sus graves errores ante Las Palmas Atlético

La UD Ibiza ha arrancado mal la Liga con una dolorosa derrota en el campo del Las Palmas Atlético. El conjunto ibicenco ha caído víctima de errores individuales de bulto y se ha dejado remontar un marcador favorable que había conseguido en la primera parte.

El encuentro no ha podido empezar peor para los ibicencos. Solo se habían jugado 36 segundos, cuando el portero de la Ud, Germán ha salido de su área para recoger un balón que había despejado el conjunto canario y ha intentado zafarse de la presión del delantero Juan Fernández con un regate hacía su propia portería. El resultado ha sido nefasto, porque ha perdido la pelota y Fernández solo ha tenido que empujar el esférico al fondo de la red.

Un mazazo del que se ha repuesto bien el Ibiza que ha logrado pronto la igualada. A los seis minutos, tras un saque de banda, un centro de Grima lo ha rematado de cabeza de forma espectacular Javi Pérez para poner las tablas en el marcador. Con la batuta de Javi Lara, los ibicencos se han asentado sobre el terreno de juego y han tenido un par de buenas ocasiones. En la recta final del primer tiempo, Germán estuvo providencial salvando una buena ocasión local y quien no perdonó fue Kike López, tras un buen pase en profundidad de Cirio para dar ventaja a los ibicencos.

Tras el descanso, y bajo una intensa lluvia volvieron los errores. Con una defensa muy adelantada, los visitantes no presionaban en la zona ancha, dejaban que el equipo canario circulara el balón con facilidad y en un pase en profundidad, Fernández ganaba la espalda a los centrales ibicencos y se plantaba ante Germán al que batía con un remate que se coló por debajo del cuerpo del portero de la UD. Pocos minutos después, en una acción calcada, la defensa ibicenca volvía a verse sorprendida con una balón filtrado a su espalda y la acción acabó en penalty y con el defensa Germán expulsado con roja directa. Diego no perdonó desde los once metros y ponía de nuevo en ventaja a los locales.

Tocaba reaccionar y jugando en inferioridad. El entrenador, Pablo Alfaro, movió el banquillo. Entraron Caballé, Mariano Y Raí. Este último tuvo una buena ocasión en la recta final del choque antes de que se pitara un penalti favorable a los ibicencos, que desperdició Cirio, ya que su disparo fue repelido por Choolani.

Primer partido, primera derrota y una conclusión: Alfaro tiene trabajo. Con esas facilidades defensivas no se va a ninguna parte.