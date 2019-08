Ramírez "muy contento con la segunda victoria de este año"

El conileño Marcos Ramírez, vencedor de la carrera de Moto3, dijo estar "muy contento con la segunda victoria de este año, justo después de haber firmado para estar en Moto2 el próximo año, así que es una motivación extra para las siguientes carreras, seguir luchando por sumar los máximos puntos posibles".

"Me veía con potencial, pero no terminaba delante ningún entrenamiento; tenía buen ritmo, tanto con el neumático blando como con el de carrera y salía noveno pero pensaba que hoy podía ganar o luchar por estar delante y cuando estaba detrás y no podía adelantar, era algo que no me esperaba, me estaba costando, pero la moto corría e iba súper bien", explicó de la carrera Ramírez.

"A mitad de carrera he pensado 'voy a adelantar como sea' ya que detrás había mucho lío y se podía romper el grupo en cualquier momento", continuó el piloto de Conil de la Frontera, quien aseguró que "se veía entre quién iba a estar la carrera, porque el cuarto nunca entraba en pelea".

"Lo tenía todo más o menos preparado para hacer el último ataque en la última frenada, porque estaba muy fuerte, pero Dalla Porta se ha colado, tenía pensado no salir primero a la recta, pero he decidido tirar y tratar de cerrar los huecos mientras que ellos se han estorbado un poco y me han dejado dos o tres décimas que no me han podido recuperar", señaló Ramírez.

"Quedan siete carreras, que son 175 puntos, así que todo es posible. Matemáticamente todo puede suceder", dijo al pensar en clave de título mundial.