Vallehermoso: el atletismo vuelve al corazón de Chamberí

Después de 12 años este domingo abre sus puertas el estadio de atletismo Vallehermoso. Lo hará con el Meeting Madrid, que vuelve al lugar que le vio nacer en 1979.

Un estadio histórico que en el corazón del distrito de Chamberí, por el que han pasado algunas de las figuras más emblemáticas del atletismo como Carl Lewis, Edwin Moses o Dany Harris, y los españoles Fermín Cacho, Jesús España o Miriam Alonso.

Desde que se inaugurara en 1961 ha sido el escenario de nueve campeonatos de España consecutivos, y de muchas otras competiciones, en las que participaron atletas como Teresa Goya Bueyes, la que ahora será su directora y a la que le une algo muy personal. Hace 30 años esta madrileña se casó en Vallehermoso: "En diciembre de 1984 me casé en el estadio en chandal para demostrar mi pasión por el atletismo. Más no se puede pedir", explicaba.

Pero esta no es la única anécdota que guarda este mítico estadio. Rául Chapado, presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, dice que no recuerda cuándo fue la última vez que compitió en el Vallehermoso, pero no olvida que la primera fue en 1986. Para él era su lugar de referencia, donde competían sus grandes ídolos, "es un lugar emblemático para los que amamos el atletismo, en él Edwin Mosses perdió su primera carrera, donde se han batido muchos récords históricos".

Chapado dice que el Vallehermoso vuelve a como el "ave fénix", y que es una gran alegría, porque "Madrid era la única capital europea que no tenía un estadio para albergar grandes competiciones". Pero más allá de las competiciones profesionales, en el nuevo Vallehermoso habrá espacio para formar a los chicos y chicas que quieran practicar atletismo, y para los clubes locales. El estadio hará más accesible este deporte pues porque hasta ahora "muchos chavales tenían problemas para hacer atletismo en el centro de Madrid, era muy complicado porque casi todas las pistas eran periféricas", explicaba Chapado.

400 metros de pista y capacidad para 10.000 espectadores

El nuevo Vallehermoso cuenta con una pista de 400 metros y capacidad para 10.000 espectadores. Y como novedad las ocho calles de la pista son de color verde, convirtiéndose en el primer estadio de atletismo del mundo que tiene este color. Además, tiene una pista de entrenamiento cubierta para que los atletas puedan entrenar también en invierno.

El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón demolió las antiguas pistas en 2007, entonces se planificó un macroestadio con más de 100 millones de presupuesto que quedó en nada, fue el gobierno de Manuela Carmena el que empezó las obras hace 17 meses y ahora abre sus puertas.