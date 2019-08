Diego Conesa dice estar convencido de que la extrema derecha será la que dirija las políticas en la Región

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa no espera mucho del nuevo gobierno de coalición de la Región de Murcia, lamentando, en este sentido, que la formación naranja haya apostado por "apuntalar" al PP, "el partido de la corrupción y la red clientelar" en lugar del cambio y la regeneración.

Conesa se muestra, así, convencido de que la extrema derecha será la que dirija las políticas en la Región de Murcia, "así lo puso de manifiesto el presidente en su discurso en el Debate de Investidura", y han abrazado tanto Ciudadanos como Partido Popular, ha criticado el socialista, que subraya "la falta de proyecto" del gobierno de Fernando López Miras.

Lamenta, asimismo, el "sensacionalismo barato" en el que se ha postulado el Gobierno regional. "Se centran en el victimismo hacia el Gobierno de España y en culpar a los demás en lugar de trabajar por las deficiencias de la Región en materia de educación, sanidad o políticas activas de empleo", donde, a su juicio, "deberían concentrarse y exigiremos".

"NO BAJAREMOS AL BARRO INÚTIL" DEL PP EN MATERIA DE AGUA

El secretario general del PSRM asegura que su partido "no está dispuesto a caer en las garras de la campaña de 'Agua para Todos'" del PP. "No bajaremos al barro inútil" del PP en esta materia; "la guerra con el agua no aporta nada" para subrayar que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable".

"Hay que dejar de hacer política con el agua. Es el momento de políticas de agua, en una situación de cambio climático evidente. La batalla de la imagen, la hemos perdido con campañas nefastas para nuestros intereses generales".

Queremos resultados, ha enfatizado en una entrevista a la agencia Europa Press, "así se lo hemos comunicado al sector, y se demuestra con un año con trasvases máximos y soluciones de problemas a través de la desalación y sus conexiones frente a un gobierno del PP que mantuvo once meses a la Región de Murcia sin trasvases".

Sobre el hecho de que Castilla La-Mancha forme parte de la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, Conesa apunta que los regantes murcianos "buscan soluciones y seguridad" y "el gobierno de España trabaja en eso", hay que desmontar algunos mitos "que dañan la imagen y gestión que hace el trasvase". El tema es solucionar, en su opinión, la mala imagen del trasvase y el problema de depuración del Tajo.

Según Conesa, "debemos vender mucho mejor la forma de gestionarla (quienes mejor lo hacemos con diferencia de España). Y romper mitos, como el de los camiones cisterna en los pueblos ribereños en la cabecera del Tajo", apostando, como el Ministerio, en hacer las inversiones oportunas allí, y que se constituyan en Mancomunidad, "como llevamos 70 años en la Región de Murcia, donde el agua tiene precio y hemos hecho las inversiones necesarias".

OBJETIVO: 23/23

A este punto, Conesa ha afirmado a Europa Press que el PSOE tiene objetivos fundamentales, "ensanchar el espacio electoral, a fin de intentar conseguir una amplia mayoría y ese espacio real en 2023". El objetivo es 23/23: "23 diputados en 2023". Es un objetivo "amplio y ambicioso", reconoce, "es bastante difícil pero ganamos hace un año las elecciones y trabajaremos para cambiar de una vez por todas el rumbo de esta Región".

En materia parlamentaria, destaca la labor "importante" que realizará el PSOE durante la nueva legislatura, así ya ha presentado más de 200 mociones, ruegos, preguntas o proposiciones de ley para que los centros sanitarios abran hasta las nueve de la noche, un plan de choque de mejora de espacios naturales o seguimiento a la ley de protección integral del Mar Menor, "trabajando desde el primer día".

"Somos el grupo mayoritario en la Asamblea con respuesta en todas las comarcas; no dejaremos solos a ningún colectivo", y nos marcamos llegar a un millón de hombres y mujeres. "Estaremos muy presentes en la calle y con los distintos colectivos para saber y luchar por ese cambio".

Finalmente, el líder del PSRM confía en que el PSOE de Pedro Sánchez llegue a algún entendimiento para formar gobierno entre agosto y septiembre "para evitar unas elecciones generales por falta de llegar a acuerdos, que es lo sensato y lo que necesita el país".