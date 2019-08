Sekou: "Es mi primer gol, quiero hacer más en el Almería"

Está viviendo un inicio de Liga espectacular esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División: titular en las dos primeras jornadas del curso en el fútbol de plata y con un gol clave para el Almería de Pedro Emanuel en Santander ante el Racing para sumar un puntazo.

Sekou Gassama Cissokho fue protagonista el sábado después del encuentro de la segunda jornada de Liga en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER,donde, como siempre, el delantero rojiblanco, al que le queda un año de contrato en el Almería, habló claro: el jugador rojiblanco es un tipo que habla claro fuera del campo y se deja el alma en el terreno de juego. Tendrá más o menos puntería, pero su compromiso es total con el escudo del Almería.

Sekou marcó el gol de la rabia, el gol de la recompensa al esfuerzo y trabajo durante los noventa minutos del choque en El Sardinero.

Tuvo varias ocasiones como para abrir la lata, pero hubo que esperar a un perfecto cabezazo en el minuto 93 para conquistar un puntazo y seguir sumando en la complicada categoría de Segunda.

Recompensa

“Tenía mucha rabia acumulada por las ocasiones que no acerté a materializar en el primer tiempo, y no nos podíamos ir de vacío; hubiera sido muy injusto”, fue uno de los mensajes del delantero Sekou en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER al final del partido en Santander ante el Racing.

El futbolista del Almería de Pedro Emanuel entiende que el empate es un justo premio al buen partido realizado por los rojiblancos en El Sardinero en el partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda: “El empate es bueno porque este es un campo muy difícil y la afición aprieta mucho, pero considero que hemos tenido oportunidades como para habernos llevado la victoria”, afirmó.

Esfuerzo

“Me fui muy fastidiado al descanso porque tuve varias ocasiones y no pude marcar, pero tanto los técnicos como mis compañeros me dieron ánimos. Los partidos duran noventa, noventa y cinco minutos… y hasta que el árbitro no pita hay que pelear, que es lo que nosotros hemos hecho en todo momento en el campo del Racing de Santander. El trabajo del equipo no merecía que nos fuésemos de vacío; hubiera sido muy injusto”, comentó el gran Sekou Gassama.

Un gol que tuvo su dedicatoria para todas aquellas personas que siempre están ahí, apoyándolo: “Este gol va para mi familia, para mis amigos, para mi agente que siempre me está apretando... para todas las personas que siempre me apoyan”. Sekou espera no salir en el mercado de verano porque se siente del Almería.