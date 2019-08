Declarado extinguido el primer incendio que empezó el 10 de agosto

El incendio declarado el pasado 10 de agosto en Artenara (Gran Canaria) y que quemó unas 1.500 hectáreas de terreno ha sido declarado este domingo como extinguido, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que matiza que se sigue trabajando en el fuego iniciado el 17 de agosto en Valleseco, que ha hecho arder 9.200 hectáreas.

Se trata del primero de los tres incendios que ha sufrido la isla durante las últimas semanas y que conllevó la detención de un hombre como presunto autor del incendio por una imprudencia al estar utilizando maquinaria de soldadura en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la carretera GC-21, a la altura del Cruce de las Peñas, en un terreno abierto y monte bajo.

En su cuenta de Twitter, el 112 Canarias ha advertido de que, pese a la extinción de este incendio, catorce días después de su inicio, la población ha de tener "mucha precaución" porque el otro gran incendio forestal que comenzó en Valleseco hace nueve días, que ha quemado 9.200 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 10.000 personas, aún no está ni controlado ni extinguido, sólo estabilizado.

En este último gran fuego, cuyas causas investiga tanto la Guardia Civil como el Cabildo grancanario, siguen trabajando efectivos contra incendios, por lo que se insiste en pedir a la población que "no suba a la cumbre" para no dificultar ni estos trabajos ni la vuelta a la normalidad de los vecinos realojados hace tan sólo unos días.