El Numancia pierde 3-2 en Tenerife y es el colista de la categoría

El Numancia sufrió en Tenerife su segunda derrota seguida, lo que le deja sin puntuar en este arranque de liga, como colista de la Segunda división. En un partido muy irregular de los rojillos, los errores defensivos fueron claves en un partido que terminó 3-2 pero que pudo tener un resultado más abultado. Marcó Lasso antes del descanso y Suso, de penalty, nada más empezar la segunda parte en un arranque de la reanudación muy malo de los sorianos. Higinio recortó diferencias, pero Malbasic aprovechó otro error defensivo rojillo para sentenciar. Moha asisitió a Curro en la prolongación para cerrar el choque.

FICHA TÉCNICA Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alberto, Spicic, Mazán; Aitor Sanz, Luis Milla, Borja Lasso (Álex Bermejo, m. 85); Suso (Undabarrena, m. 90), Malbasic y Naranjo (Dani Gómez, m. 69). Numancia: Dani Barrio; Sola, Derik, Carlos Gutiérrez, Héctor Hernández; Curro Sánchez, Kako Sanz (Moha, m. 81), Gus Ledes, Marc Mateu; Zlatanovic (Oyarzun. M. 56) y Guillermo (Higinio, m. 56). Goles: 1-0, m. 43: Borja Lasso; 2-0, m. 51: Suso, de penalti; 2-1, m. 65: Higinio; 3-1, m. 78: Malbasic; 3-2, m. 95: Curro Sánchez. Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Mazán, Borja Lasso y Aitor Sanz. Incidencias: 10.478 espectadores en el eliodoro Rodríguez López. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Christian Bustos, segundo entrenador chicharrero.

El duelo comenzó con la iniciativa cargo del Tenerife tocando el esférico, el estilo de su técnico López Garai, pero el Numancia en cuanto robó el balon se acercó con peligro, gracias a un buen pase de Gus Ledes a Guillermo que no logró rematar en condiciones dentro del área. Tras una fase ciertamente insípida sin acercamientos claros a las porterías, al filo del cuarto de hora el Numancia firmó una buena combinación que terminó con un buen remate de Héctor Hernández que despejó Ortolá a córner. El conjunto local se fue estirando poco a poco y el central numantino Carlos Gutiérrez tuvo que intervenir con acierto ante dos incursiones del veterano Suso. Pero Malbasic fue más listo que Gutiérrez y le arrebató el balón en la frontal. El disparo del serbio se marchó desviado por poco. Un par de llegadas de Sola por la derecha y un lanzamiento de falta de Mateu que se marchó fuera componían el bagaje ofensivo rojillo. Les costaba a ambos equipos llegar con claridad al marco rival. En el 42, un córner de Luis Milla lo remató Borja Lasso de cabeza, llegando con fuerza desde atrás, para adelantar al Tenerife justo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios el cuadro local no se confirmo con el 1-0 y salió con intensidad. El árbitro anuló bien un gol de Naranjo por fuera de juego tras disparo de Malbasic y poco después pitó un penalty por manos de Derik. Lanzó Suso Santana, que no perdonó y subió el 2-0 al tanteador. De hecho el Numancia estaba muy nervioso, muy impreciso e incapaz de cruzar el centro del campo. El Tenerife se crecía ante un cuadro soriano noqueado. Aún pudo ser mayor la sangría si el colegiado hubiera concedido un tanto de Malbasic anulado por un fuera de juego muy justo. Entraron Oyarzun e Higinio en las filas rojillas para dar un nuevo aire al equipo. Y algo se notó el cambio, y el parón por el VAR ante a duda del gol de Malbasic, porque el Numancia mejoró. Higinio estuvo listo para adelantarse a Ortolá en el inicio del juego chicharrero y marcar a portería vacía y recortar distancias. Eso sí, con nervios porque hubo que revisar con el VAR la jugada. Con el tanto el Numancia reaccionó y de nuevo Higinio buscó la portería pero su chut lo atrapó Ortolá. Sin embargo, fue el Tenerife el que volvió a golpear. A 15' del final, un disparo de Luis Milla, que golpeó en Héctor, acabó en la cabeza de Malbasic, que se anticipó a Sola para embocar a gol. En el tiempo de prolongación, otro error defensivo del Tenerife, en este caso de Spicic, lo aprovechó Moha para montar un rápido contraataque y asistir a Curro para el 3-2. Pero con dos minutos para el final a los sorianos no les dio tiempo a más.