Falta de puntería (0-0)

El Algeciras ha igualado sin goles en su regreso a la Segunda División B frente al Villarrubia en mitad de un gran ambiente en el Nuevo Mirador donde los pupilos de Emilio Fajardo gozaron de innumerables ocasiones pero no tuvo su día entre los tres palos para poder llevarse el encuentro. La salida de los algeciristas fue en tromba con un Antonio Domínguez espectacular que dispuso hasta de dos ocasiones en apenas seis minutos de juego con un par de zapatazos desde fuera del área.

Los albirrojos habían dispuesto de hasta cuatro saques de esquina en el primer cuarto de hora y se comían literalmente a su rival que no salía de su parcela. Barba combinaba con Mario Martos y el ex- del Linares la remató al centro de Samuel en el 16′. Era un asedio constante el propuesto por el conjunto de La Menacha que lamentó una y otra vez aproximaciones sobre la meta castellano-manchega.

Benítez se impuso por arriba en un córner a los 26 de juego tras un centro pasado de Martos y de nuevo rozó el gol en un monólogo del Algeciras que no veía la manera de ponerse por delante. En el 33, otra, y de nuevo de un Antonio Domínguez espectacular que la rompió desde la frontal y su disparo se marchó besando el poste. Una y otra vez el equipo de Fajardo llegó sobre el área de un Villarrubia que no inquietó la meta de Lopito en la primera mitad más allá de un intento aislado sin problemas.

De cara al segundo periodo la cosa no cambió en exceso. Con Ganet, Antoñito y Tote calentando en la banda, los rojiblancos eran dueños de un partido al que sólo le faltaba lo más caro en esta categoría, el gol, que no llegó. Tampoco lo hizo en el 54 con otra del onubense Domínguez que se perdió junto al palo y en la jugada siguiente en un cabezazo de Caturla que aún se preguntan cómo no se alojó en las mallas.

Entre tanto el partido avanzaba con los de Javi Sánchez por momentos más agustos sobre la hierba algecireña y basando su juego en mandar pelotas a Dieguito que llegó con mucha picardía a los metros finales aprovechando el bajón de los de casa que acusaban el esfuerzo físico realizado durante los 70 minutos previos. Precisamente fue el ‘7’ del «Villa» el que en el 81 estuvo a punto de adelantar a su equipo con un disparo desde la frontal que blocó Lopito pero cuyo rechace salió por encima de la portería de manera milagrosa.

Se avecinaba una recta final de infarto en la que el Algeciras quería pero no podía y la lucha parecía a partes iguales. El mejor del conjunto local fue Antonio Domínguez que sumó otra ocasión a su repertorio y no acertó entre los tres palos por milímetros en el minuto 82. Tres más tarde, una pérdida de Iván que rebotó en el colegiado Delfa Ramos dio lugar a un contragolpe de los manchegos que desbarató Lopito con una gran intervención en lo último reseñable del choque.

Reparto de puntos en un partido que deja un gusto muy agridulce entre el respetable algecirista tras la sensación de haber perdido dos ante un rival de los que peleará por la salvación en este Grupo IV.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (0): Lopito; Choco, Dani Gallardo, Benítez, Cerpa, Iván Turrillo, Antonio Sánchez, Jorge Barba (m.59, Antoñito), Caturla (m.68, Pablo Ganet), Domínguez, Mario Martos (m.75, Tote).

VILLARRUBIA CLUB DE FÚTBOL (0): Samuel; Carlos García, Andriu, Ricardo, Algisi (m.59, Carlos Martínez), Seoane, Arroyo (m.70, Fran Cortés), Julio de Dios, Arribas (m.78, Piojo), Copete, Dieguito.

ÁRBITRO: Delfa Ramos (Colegio Extremeño). Amonestó por parte local a Antoñito y por parte visitante a Julio de Dios, Seoane y Piojo.

SIN GOLES.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Nuevo Mirador ante unos 3.500 espectadores.