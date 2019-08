El PSOE critica la pérdida de 96 líneas en Infantil y Primaria y achaca la situación a la "política errática" de la Junta

El secretario de Educación del PSOE de Andalucía, Francisco Menacho, ha advertido esta mañana en rueda de prensa que la provincia perderá para el próximo curso escolar que arranca en septiembre un total de 96 líneas en Infantil y Primaria, en virtud de la orden publicada el pasado 23 en el BOJA.

Menacho ha achacado a la "política errática" de la Consejería de Educación la situación de “falta de organización y de planificación”, y del “consenso necesario” con la comunidad educativa para afrontar un curso donde, "de entrada, la educación pública contará con menos recursos".

Según ha relatado el portavoz socialista en Educación, los recortes comenzaron con la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros donde se eliminaron 700 plazas frente a lo previsto por el Gobierno anterior del PSOE y se dieron instrucciones que han provocado una lluvia de reclamaciones. “Se rompió el acuerdo de estabilidad y la obligatoriedad de la tasa de reposición al cien por cien”, ha precisado.

Menacho ha recalcado que “el gran problema vendrá en el curso 2020- 2021 cuando se aplique lo que han firmado PP, Ciudadanos y Vox con esa cláusula en educación que va a primar la libertad de elección de los padres y generará muchas más supresiones y se crearán más plazas concertadas”.

El dirigente socialista también ha recordado que “el programa de refuerzo para acabar con el fracaso escolar se ha estrellado completamente pues frente a las previsiones de atender a 100.000 alumnos, el impacto no ha llegado ni al 2 por ciento”, al tiempo que ha apuntado que “los directores de los centros mandaron una carta a la Consejería molestos porque no se había contado con ellos y no tenían ni idea de cómo iba a desarrollarse”.

De igual modo sucedió, según ha explicado con las instrucciones dictadas por la administración educativa a finales de junio sobre organización y funcionamiento de los centros “cambiando horarios, imponiendo más horas de religión que de plástica y música y acabando con la autonomía de los centros”.

“Ese cambio a última hora ha ocasionado malestar y el 4 de julio mandaron una carta los directores de institutos al consejero por el desconcierto, la precipitación y la falta de información y consenso”, ha señalado.

El responsable de educación de la formación socialista ha recordado que mañana hay una concentración a las puertas del Palacio de San Telmo por parte de las Escuelas Infantiles convenidas con ayuntamientos y mancomunidades que vienen reclamando una subida del precio público por alumno y ha subrayado que “antes de las elecciones todos los partidos nos reunimos y nos comprometimos, pero al final no va a haber subida y en algunas se plantea hasta cierre patronal”. Especialmente se ha referido a las escuelas infantiles de la provincia en Chipiona y La Línea “donde tras el término de la concesión a la empresa han echado a la calle a 76 trabajadores en contra Estatuto de los Trabajadores”.

“Nunca un curso va a comenzar con tantos frentes abiertos, y con tanto oscurantismo pues la Junta de personal docente en cada provincia viene demandando los datos que ahora se han publicado sobre las líneas educativas”, ha asegurado.

También ha insistido en que “a mediados de agosto en la Diputación permanente del Parlamento solicitamos la comparecencia del consejero Imbroda para que explicara estos datos pero las tres derechas frenaron esa comparecencia para tapar la realidad que temíamos que iba a suceder”.

Menacho ha apuntado que “nunca en la historia de la democracia se había dado una supresión de unidades como ésta”, con 413 unidades menos en Andalucía y 96 en Cádiz afectando a un 57 por ciento del territorio, a 26 municipios de los 45 y siendo Cádiz la segunda provincia con mayor incidencia de los recortes planteados, la capital a su vez con cuatro líneas menos también este curso”.

El secretario de Educación de la dirección regional ha anunciado que el PSOE de Andalucía va a solicitar en la primera mesa del parlamento andaluz la comparecencia del consejero para que "digan la verdad y expliquen cúal es la realidad que han pintado en el BOJA. Nos vamos a reunir también con toda la comunidad educativa porque el malestar es generalizado, vamos a estar en guardia en defensa de la sanidad pública y la transparencia”, ha concluido.