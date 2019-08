Ningún establecimiento hostelero montará barra en la feria del centro

Los comerciantes y hosteleros del centro están muy descontentos con la Feria de Pedro Romero y su desarrollo, a consecuencia del adelanto de los festejos taurinos, quedando fuera de la semana de las fiestas.

De esta manera, numerosos bares de la Calle Lorenzo Borrego y de la Plaza del Socorro con los que Radio Coca SER Ronda se ha puesto en contacto han mostrado públicamente su malestar. Además, Según ha confirmado la responsable municipal de Ocupación de la Vía Pública, Mari Carmen Martínez, en el Consistorio no han recibido ninguna petición de montar barra en la feria del centro de este año. Algo que nunca había sucedido. El poco ambiente que se prevé para esos días es el motivo principal que ha llevado a los bares y restaurantes a no participar en la feria del centro por primera vez.

Martínez ha anunciado que se ha ampliado el periodo para presentar la solicitud de montar barras, del mismo modo que ha informado a esta emisora que el miércoles mantendrá un encuentro con los responsables de estos establecimientos para escuchar sus inquietudes y tratar de solucionar este problema y fomentar el montaje de barras en la zona centro.

Una reunión que para algunos comerciantes llega tarde ya que se encuentran indignados, con el bipartito del PP y APR, al que han acusado de "no contar con ellos" y de no haber recibido ninguna información oficial desde el Ayuntamiento sobre el devenir de los festejos. "No se han preocupado de venir y ver si vamos a montar o no vamos a montar, deberían habernos explicado las causa, pero no tenemos más noticias de ellos, solo lo que aparece en las redes sociales", ha manifestado uno de los responsables afectados. Otra, por su parte, reclamaba más interés en resurgir la feria del centro: "Lo que tenían que hacer es incentivar la feria del centro. No han contado con nadie, el Ayuntamiento ni nos ha mandado una nota de información ni nada".

Hay que recordar que la plaza del Socorro y Lorenzo Borrego eran ya los únicos lugares donde la feria del centro había logrado sobrevivir en los últimos años.